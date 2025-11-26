香港奪命大火登國際版面 「1點」各大外媒關注

香港大火。（圖／threads網友@tnamttt_授權提供）





香港大埔宏福苑宏昌閣於11月26日下午發生嚴重火災，火勢在短短半小時內迅速升為四級，隨後更達到五級警告。截至晚間，至少造成13人死亡、多人受傷，並有逾百名居民被迫緊急疏散。由於災情重大，事件亦引起國際媒體關注，包括英國廣播公司（BBC）、《紐約時報》、《華盛頓郵報》及多家日本媒體皆以顯著篇幅報導。

根據《紐約時報》指出，起火大樓外牆架設竹製棚架，這類竹棚是香港建築維修工程常用的工具，與其他大城市採用的金屬棚架不同。報導強調，竹棚雖具輕巧、穩固和搭建快速等優勢，但其易燃特性可能在此次事故中加速火勢蔓延。《BBC》亦提到受災建築外牆被竹棚包覆，形容竹棚是本地鋼製棚架的替代品，強調其普及度與風險再度引發討論。

火警於26日14時51分首次報告，最初疑為外牆棚架起火，但具體原因仍需進一步調查。火勢迅速從宏昌閣蔓延至毗鄰的宏泰閣，多棟大樓短時間內陷入熊熊火海，現場不時傳出爆裂聲，濃煙直衝高空。部分居民表示，約在15時前聞到濃烈燒焦味並聽見竹棚爆裂聲，開門後即見走廊充滿煙霧，遂緊急逃生，但「沒有聽到警報聲」。

搜救持續，現場畫面陸續曝光。多名消防員因高溫與濃煙全身熏黑被送往醫院，其中一名消防員殉職。亦有居民在救護人員協助下被抬上擔架，面戴氧氣罩、雙目緊閉，情況令人心痛。強烈火勢使部分單位完全焚毀，許多居民只能倉皇逃生，眼見家園化為灰燼，不少人情緒激動、痛哭失聲，期盼災情不再擴大。

截至目前，火災確切起因尚未公布，相關部門正就竹棚可燃性、消防設備運作及工程安全等面向展開調查。這場近年來罕見的嚴重城市火災，不僅造成重大傷亡，也再度喚起社會對建築棚架安全與住宅消防系統的關注。

