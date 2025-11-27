生活中心／綜合報導

香港大埔發生近17年來最嚴重的火警，奪走多條人命，震驚全球，國際媒體都高度關注，包括美國CNN、英國BBC、日韓等媒體等都大篇幅報導，不少記者更第一時間迅速到現場，連線報導災情，從早到晚守候，因為這場大火，死傷嚴重，甚至燃燒超過24小時尚未完全熄滅，外媒也長時間LIVE轉播即時現場狀況。

香港奪命大火！外媒記者挺進現場 大篇幅報導、LIVE轉播

香港奪命大火! 國際媒體大篇幅報導.記者挺進現場轉播。（圖／民視新聞）CNN記者在場報導，還可以看到當時火勢還在燃燒，爆炸聲不斷，場面相當驚險。

這場大火，燒得十分猛烈，燃燒超過24小時，還沒完全熄滅，大批記者持續守候在現場，還能看到仍有上百名消防員、多台消防車。

香港奪命大火! 國際媒體大篇幅報導.記者挺進現場轉播。（圖／民視新聞）外媒在現場不停歇轉播、報導，可見這場"香港大火"，已經成為國際頭條焦點。

