香港奪命大火！林子幸遭指推銷保險「發死人財」 震驚發聲道歉

香港大埔宏福苑於26日下午發生嚴重火災，火勢迅速蔓延，短短1小時內從四級火警升至五級，造成多人死亡，附近多棟大樓亦受波及。然而特約演員林子幸卻在事件發生期間於個人社群媒體發文，被網友指控趁機推銷保險；他也出面道歉了。

林子幸發文遭炎上。（圖／翻攝自林子幸IG）

火災發生後，林子幸發布貼文，內容提及生命的脆弱與風險管理的重要性，卻被部分網友解讀為借災難宣傳保險，甚至被批評為「發死人財」。此事迅速在網絡上引發熱議，有網友在社交平台痛批這種行為毫無同理心，相關截圖也在網絡流傳。

廣告 廣告

火災發生後，林子幸發布貼文，提及生命的脆弱與風險管理的重要性，被部分網友解讀為借災難宣傳保險 。 （圖／翻攝自林子幸IG）

面對輿論壓力，林子幸於27日凌晨在社交平台發出道歉聲明，表示自己深感震驚與悲痛，強調該貼文僅限於個人朋友圈，並非公開推廣，也未進行任何商業行為。他表示發文的初衷是出於對事件的關注及對朋友的關心，希望提醒大家重視風險意識，並對因此引發的誤會或不適向受影響人士誠摯致歉。他同時向遇難者及家屬致以深切慰問，並承諾未來會更謹慎處理言論。

林子幸於27日凌晨在社交平台發出道歉聲明 。 （圖／翻攝自林子幸IG）

而TVB 26日迅速發表聲明與林子幸劃清界限，強調林子幸並非公司員工，與公司無任何關聯，其個人行為亦不代表公司立場。TVB對利用社會重大事故進行宣傳的行為予以強烈譴責，並對火災中的死傷者及家屬表示深切慰問。

延伸閱讀

中職/古久保健二明年有望回台灣？ 傳味全龍有興趣

中職/旅外最大關鍵是家人 徐若熙：隊友叫我快滾

改披73號！林安可加盟西武獅 「能挑戰日本棒球真的很開心」