香港奪命大火 特首：立法會選舉是否延期再決定

（中央社台北27日電）香港宏福苑發生奪命大火，迄今造成44人死亡，7幢大樓嚴重焚毀。香港特首李家超表示，有關12月7日舉行的立法會選舉的宣傳工作已暫停，對於選舉會否延期，幾天後再決定。

綜合香港01及星島日報報導，李家超27日凌晨會見記者時，有記者問及昨天下午發生大火後，至黃昏時段仍有多個政策部門於社交網站宣傳立法會選舉，當局是否認為此做法恰當，以及選舉會否延期。

李家超表示，目前政府已經暫停宣傳和推廣選舉的工作，選舉論壇亦會暫停。

李家超說，目前政府首要工作是救災，「其他事情，等我們統整所有工作，幾日後再決定，選舉確是一件重要工作，但目前最重要是處理好今次火災」。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1141127