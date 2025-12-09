香港奪命大火 警方用DNA辨別遺體身分

（中央社記者張謙香港9日電）香港大埔宏福苑的奪命大火至今確定造成159人死亡，部分死者的身分仍未能辨認，警方昨天起使用去氧核糖核酸（DNA）技術予以辨別。

港府昨晚公布，警方災難遇害者辨認組人員昨天繼續在宏福苑各大樓外及倒塌棚架附近進行搜索，暫時沒有發現遺骸，死者維持159人，當中部分遺體尚未能辨認，另有31人失聯。

據公布，警方昨天起聯絡失聯人士的家屬，安排他們接受DNA口腔拭子採樣，以便透過科學鑑定來辨別遺體身分，確認是否為失聯人士。

另據香港媒體報導，有宏福苑居民的父母在這場大火之中喪生，遺骸在家中找到，這名居民引述警方說，其父母的遺骸或已被水冲散，現在只希望警方盡快完成化驗，「給回父母一個身分」。

此外，政府屋宇署早前勒令香港所有正在維修的大樓拆除棚網，原因是棚網初步被認為是導致宏福苑火災迅速蔓延的主因之一，並且發現苑內棚網的安全認證造假。

據公布，截至昨天，本地有227幢民營大樓已經移除外牆棚網，待屋宇署公布新安排及檢測符合安全標準後，就會讓棚網重新上架。

與此同時，警方至今查獲6個維修屋苑所使用的棚網涉及行使虛假文書。（編輯：廖文綺）1141209