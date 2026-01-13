香港女子來台當車手離台前被逮 想要解除羈押卻因這個小動作遭駁回

香港籍的姜姓女子，因來台擔任車手被逮，遭到羈押禁見。資料照。呂志明攝



香港籍姜姓女子，以旅遊名義入境台灣，卻參加詐團擔任車手大肆犯案，就在最後一天離境時被警方拘提到案，姜女被收押後在聲請解除羈押禁見及羈押到期是否延長羈押時，均表示自己會住在台灣好友家中不會逃亡，會勇於面對台灣司法，但法官發現姜女入境是接受詐團成員指示住進飯店，且被押在台北女子看守所時，多次以手抓傷自己、用筆劃傷手腕，顯有規避後續審判及刑罰執行的高度可能性，因此認為羈押事由未消滅繼續羈押禁見。

姜女因為在台灣擔任車手被逮，台北地檢署日前就其犯案的部分2度起訴，由於姜女認罪，台北地院以涉犯加重詐欺罪，分別判處9月及1年5月。事後又有被害人報案，檢警查出又是姜女擔任車手時所為，今(1/13)日再次將姜女依涉犯加重詐欺罪起訴。

北檢查出，香港籍姜姓女子，在去年6、7月間加入Telegram通訊軟體暱稱「Mouse」、「Rabbit」、「野豬騎士」等三人以上組成之詐欺集團，並約定以提領金額的1%為代價由姜女擔任提款車手。去年6月29日姜女入境台灣，並依詐團指示入住飯店，並擔任車手提款。

姜女原計畫於去年7月12日離境，但在7月13日試圖出境時於機場遭警方拘提移，檢警查出，姜女為詐欺集團成員之一，負責提領詐欺款項。相關證據包括監視器錄影、交易明細以及扣押的行動電話等，均顯示其與詐欺集團其他成員有密切聯繫。

此外，姜女在案發期間居住於旅店，無固定住居所。雖其聲稱有台灣友人願意提供住處並協助交保，但法院認為該住處並非適當的固定住所。此外，根據警方掌握的對話記錄，姜珺喬曾與其他集團成員討論「出事」後的應對策略，顯示其有潛逃傾向。因此向法院聲請羈押禁見獲准。

當姜女被收押後，檢察官調查認為姜女涉犯加重詐欺罪，去年就其犯行2度起訴，台北地院審理期間，由於姜女全都認罪，法官以涉犯加重詐欺罪，分別判處9月及1年5月徒刑。事後又有被害人報案，檢警查出又是姜女擔任車手時所為，今(1/13)日再次將姜女依涉犯加重詐欺罪起訴。

