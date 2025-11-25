香港女星趙雅芝如何71像40歲？中醫解析「凍齡」關鍵：掌握4大原則，保持年輕狀態
從中醫以及現代醫學角度解析凍齡體質的形成。
趙雅芝多年維持的飲食、運動與生活習慣，很符合抗發炎、抗氧化、維持氣血流暢的凍齡三大原則。這些習慣讓她的身體內環境維持在較低負擔、低發炎的狀態，自然能比同齡人更加年輕。
乾淨飲食：降低發炎、減少老化負擔
她偏好深綠蔬菜、莓果類（花青素）、好油脂（橄欖油、亞麻仁油）、少加工、少糖、低油炸
現代醫學觀點：
這類飲食符合抗發炎飲食模式，可降低：
自由基損傷
糖化反應（會讓皮膚鬆弛、臉色暗沉）
血管老化速度
內臟脂肪累積
同時，好油脂富含 Omega-3，可改善皮膚屏障與關節、心血管功能，使外觀更輕盈、精神更明亮。
中醫觀點：
此飲食偏向清淡、養肝、養陰。
深綠蔬菜：疏肝、養血
莓果類：養陰、補腎，延緩衰老
好油脂：潤燥、補腎精
中醫認為腎主骨生髓，其華在髮，腎精足的人氣色、頭髮、皮膚自然年輕。
每週運動 5～6 天：維持代謝和肌肉年輕
她以瑜伽、慢跑、游泳交替，這組合非常理想：
瑜伽：改善筋膜彈性→中醫稱肝主筋，筋柔則人不易老
慢跑：促進心肺功能、加速代謝
游泳：減少關節負荷、全身肌群啟動
為什麼運動讓人不容易老？
提升粒線體功能
改善肌肉量
增加血液循環→皮膚看起來更亮
幫助睡眠→減少壓力荷爾蒙
肌肉與心肺的狀態決定一個人的年輕度，能每天運動的 70+，本質上已經比同齡人年輕20歲。
重視睡眠：修復能力強的人比較不會老
研究顯示：每晚睡足 7 小時的人，皮膚屏障＋膠原蛋白修復速度明顯快於睡眠不足的族群。
中醫也強調：
晚上 11 點後是肝膽修復時間
睡不好＝肝血不足導致氣色差、容易疲倦、皮膚暗
趙雅芝能保持亮麗，非常關鍵的因素正是睡得夠、睡得深。
除了她的做法，我們也能做到的抗老習慣
(臨床上最容易實行、也最有效）
1.午餐吃一份蛋白、一份青菜、一份全穀：
比減肥更重要的是：穩定血糖＝減少發炎反應。
2.每週固定兩天早睡日：
不是天天完美，而是 兩天修復＞五天熬壞。
中醫：補腎、養肝、調陰陽
西醫：降低皮質醇、減少糖化
3.每天 5–10 分鐘深呼吸或冥想：
長期下來可有效降低壓力荷爾蒙，改善自律神經，減少皮膚老化與胃腸不適
4.少吃三白＝白糖、白麵粉：
不是不吃，是盡量換成原型食物、帶殼穀物，讓血糖波動減少，加速體內修復能力。
每週運動三次，提升心肺功能並把筋拉開(臀部、髂腰肌、肩頸)：許多人看起來老，是因為肌肉緊繃、血流差、姿勢不良、鬆筋不夠，運動伸展改善循環，臉色自然變亮。
趙雅芝看起來不到70歲，是因為她的日常習慣讓身體維持低發炎＋高代謝＋氣血流暢＋修復力佳的狀態。這四項是所有凍齡體質的核心。而她的方法其實每個人都能做到，只要吃得乾淨、動得規律、睡得安穩，再搭配幾個簡單的生活修復習慣，就能讓身體年輕 5–10歲以上。
山茶花中醫診所院長 簡心潔
延伸閱讀
從55瘦回51公斤！57歲伊能靜揭3招生活法「養好粒線體」，中醫觀點這樣看
其他人也在看
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 3 小時前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 1 天前
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 1 天前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 3 天前
女嬰臀部掛16公分腫瘤！竟是罕見「先天性尾骶骨畸胎瘤」 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台中一名產婦在生產時驚見女嬰臀部掛著一顆直徑16公分的巨大腫瘤，經檢查確認為罕見的「先天性尾骶骨畸胎瘤」。這顆腫...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
吃水煮餐卻瘦不下來？ 營養師點名「意想不到地雷」：反而更容易胖
近年來水煮餐成為減重族群的熱門選擇，許多人認為只要將食物水煮就能輕鬆瘦身。這種烹調方式確實能大幅減少油脂攝取，但若食材選擇不當，反而可能讓減重計畫事倍功半。輔大醫院營養部王貝文營養師指出，水煮餐的成功關鍵不在於烹調方式本身，而在於懂得挑選營養均衡的食材組合。想透過水煮餐健康減重，就必須了解哪些食材才是真正的減重好幫手。 蛋白質與蔬菜 打造飽足感的黃金組 蛋白質是所有營養素中最能提供飽足感的成分，王貝文營養師解釋高蛋白質點心能讓人延長進食間隔並減少下一餐的食量，而水煮餐的蛋白質來源建議選擇雞胸肉、魚片、蝦仁等白肉類，這些食材脂肪含量低且富含優質胺基酸。雞蛋也是極佳選擇，一顆水煮蛋約含7公克蛋白質及多種維生素和礦物質，營養價值高且方便準備；素食者則可選擇豆腐、毛豆等植物性蛋白，同樣能提供充足營養。王貝文營養師強調減重期間每日每公斤體重攝取1.2至1.6公克蛋白質，有助於在減重過程中保護肌肉量。此外，也應攝取足夠的蔬菜，因蔬菜富含膳食纖維且熱量低，能增加飽足感並幫助調節血糖。王貝文營養師進一步說明，深綠色蔬菜如菠菜、花椰菜富含維生素，十字花科蔬菜如高麗菜則含有豐富纖維，蒸煮方式能保留蔬菜中的常春月刊 ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
久坐族恐變H型臀！營養師揭「吃4食物」 提臀、防脂肪堆積
現代人生活忙碌，長時間久坐、少運動，恐加速臀部老化。營養師高敏敏列出4種臀部老化常見類型，例如V型臀，常出現於年紀較長者，臀部鬆弛沒肉、骨盆高寬比例大，還有H型臀，久坐族、缺乏運動者最容易中，建議多攝取蛋白質、優質碳水化合物、蔬果、健康脂肪，並搭配提臀運動，有助於維持臀肌緊實。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
母胎中長腫瘤10週長四倍 女嬰竟帶著16公分「大球」出生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：：女嬰出生臀部長了尾骶骨畸胎瘤，經手術後已恢復正常／澄清醫院提供 女嬰出生時，臀部宛如帶著一個直徑16公分「大球」，澄清醫院中港院區小兒外科主好醫師新聞網 ・ 1 天前
1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命
美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
50歲男吃火鍋蔬菜血壓暴衝 醫：蔬菜先過水再吃
隨著天氣轉涼，火鍋季節來臨，一名50歲高血壓男子案例，因直接食用火鍋中燙煮的蔬菜而導致血壓從原本穩定的120毫米汞柱飆升至150毫米汞柱，原因是蔬菜吸附了高鈉湯汁。中天新聞網 ・ 1 小時前
蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素
很多人會喝蔬果汁來補充營養，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，蔬果汁的營養吸收其實深受配方影響，而「香蕉」這個營養又常見的食材，竟然會讓關鍵營養素「類黃酮」吸收量大減84％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
他「肩膀痛半年」確診肺癌末期！醫示警：2種人最要小心 早期不會咳、喘
60歲的退休水電師傅右肩疼痛半年，以為是職業病造成的五十肩，自行貼痠痛貼布、做復健都沒改善。直到右手臂明顯無力、連拿水杯都困難，加上開始咳嗽，才到大醫院檢查。結果發現肺部頂端有腫瘤，已侵犯神經和肋骨，確診肺癌第四期，若能早半年發現，治療效果會好很多。 肺尖腫瘤 最愛偽裝成五十肩 很多人不知道肺癌會引起肩膀痛。國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師解釋，肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤長在這裡會壓迫神經，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。這種肺尖腫瘤雖然只占所有肺癌的3％至5％，但最大問題是早期沒有咳嗽、喘不過氣等明顯肺部症狀，很容易被當成五十肩或肌腱炎治療，因此延誤病情。劉祖豪醫師提醒，如果肩膀痛超過一個月沒改善，特別是長期吸菸者、菸齡超過20年的人要特別注意。若疼痛在休息時也不會緩解，或合併手臂無力、肌肉萎縮、持續咳嗽、體重減輕等症狀，應主動要求胸部X光檢查，千萬別因為害怕而逃避。 相關警訊出現 需要馬上就醫 一般骨科問題的疼痛在休息後會改善，但如果肩膀痛持續加重、痛到睡不著，或發現手掌無力、肌肉變瘦、感覺遲鈍，甚至出現單側眼皮下垂、瞳孔大小不一等這些都是腫瘤壓迫神經的表現，務必盡快就醫。常春月刊 ・ 2 天前
吃香蕉會咳嗽？ 醫師解釋真正原因：不是每個人都會中
「感冒不要吃香蕉、會越咳越嚴重」這句古早流傳的說法，許多人從小聽到大。兒科醫師徐嘉賢指出，這種說法並非全然迷信，背後其實有科學根據，可能是香蕉與花粉、乳膠過敏有交叉反應，對香蕉的蛋白過敏，或是胃食道逆流，所以並不是每個人都會因為吃香蕉而咳嗽。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
白髮越來越多？小心是吃錯油 多吃這種魚讓你一頭黑髮
最容易讓白頭髮增生的原因，莫過於「現代型營養失衡」。明明現代人隨時都能取得食物，為什麼還是會營養失衡呢？關鍵可能是吃了不該吃的脂肪。 血液循環差 易增生白頭髮 日本頭皮保養專家辻敦哉指出，「該健康2.0 ・ 1 天前
近50％失智症是可以預防的！權威研究證實：2關鍵有效防失智
近50％失智症是可以預防的！2024年版的《Lancet》失智症委員會報告揭示了失智症14項可改變的風險因子，占整體失智症風險近50%，顯示有一半的失智症，其實可以預防或延後發生，並不是無能為力。健康2.0 ・ 3 小時前
「這水果」香甜卻只能單獨吃！否則大降抗發炎、防癌功效
香蕉是高鉀的水果，有益心血管健康，且它富含氧化劑，能抗發炎、增強免疫功能，但醫師江守山提醒，香蕉最好單獨吃，因香蕉富含的多酚氧化酶，會破壞其他蔬果中的多酚，導致其他蔬果的抗氧化、防癌抗癌的效果大打折扣。此外，即使香蕉與其他蔬果分開食用，若在胃中相遇，香蕉仍會破壞其他蔬果的多酚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不只暖身！薑茶這樣煮抗發炎、護血管效果更好
天氣一冷，手腳冰冷、四肢無力的感覺總讓人不舒服。營養功能醫學醫師劉博仁建議，泡一杯熱騰騰的薑茶，不只是溫暖身體，更對健康有意想不到的好處。2024、2025 年的研究指出，薑除了暖身，還能抗發炎、抗氧化，對血管與代謝都有幫助。鏡報 ・ 1 天前
痔瘡出血怎麼分？醫師教你辨別痔瘡與大腸癌血便
其實每個人出生時都有所謂的「痔」，因人體肛門有縫隙，必須靠肛墊把縫隙塞滿，糞便才不會突然跑出來，且肛墊能保護底下組織如括約肌，使其不會因糞便摩擦受傷，但如果痔因為長期便秘等因素導致血管擴張，糞便就可能將其磨破而流血，或是太過用力讓結締組織鬆掉造成脫垂，就稱為「痔瘡」。 痔瘡以20～60歲青壯年居多罹患痔瘡以20～60歲青壯年居多，臨床統計，有症狀就醫者約占4～5%。痔瘡分為內痔、外痔及混合痔，不過一般人較難區分，必須就醫由醫師診斷。 內痔的主要症狀包括脫垂、腫大、疼痛、流血等，長期流血就很可能造成貧血問題；外痔症狀主要是血栓、疼痛、患者常抱怨大便後擦不乾淨，而外痔出血較不嚴重，多半是破皮流血，因此，就算覺得肛門癢，最好不要亂抓，避免導致破皮、感染。沈明宏說，有的人會感覺到痔瘡脫垂，但不會痛、沒有異狀，不影響生活，應可不就醫，一旦嚴重脫垂、腫痛難耐或是大量出血時，最好趕緊就醫治療。 血便也是大腸癌的症狀之一由於血便也是大腸癌的症狀之一，有的人發現如廁時出血就感到非常緊張，通常來說，痔瘡出血呈鮮紅色，嚴重時會明顯感到有血噴出，馬桶整個都是血，但痔瘡的出血，有可能因調整生活作息後會稍微好一些常春月刊 ・ 1 小時前