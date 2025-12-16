香港女歌手失言稱宏福苑大火「是最好的安排」！ 急道歉：是希望所有事情都會好起來

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

香港宏福苑大火造成許多住戶一夕之間詩似家園，截至目前為止，共造成159人身亡30人失蹤，災情損失慘重。日前，香港一名年僅19歲的女歌手詹天文出席新歌宣傳活動，被媒體問到有沒有想對災民說的話時，她直言：「相信一切是最好的安排」，相關言論曝光後，引發大量網友不滿，而詹天文15日也在社群平台公開道歉，不過仍有網友不買單。

香港一名年僅19歲的女歌手詹天文出席新歌宣傳活動，被媒體問到有沒有想對災民說的話時，她直言：「相信一切是最好的安排」（圖／＠win_dy__ IG）

不少網友痛批詹天文在採訪時的回答根本是「在別人的傷口上撒鹽」，甚至留言出現過激的不當言詞，盡管有網友跳出來替詹天文發表示，她只是一時之間講錯，並非是網友解讀的那樣。對此，詹天文昨日在IG發文致歉，並分享一張附有手寫「加油」、「Take care」、「都會好起來的」字樣的圖片，坦承自己的失誤，「本身想表達意思是相信一切都會好起來的，但讓大家覺得不舒服，真心對不起。」

廣告 廣告

接著發布黑底白字聲明，她表示，「火災事件對大家來說非常沉重，昨天在台上面被問及時心情緊張，導致詞不達意，我想表達的，是希望所有事情都會好起來」。她也強調，「未來在公開場合發言會更加謹慎，避免再有失言情況發生，為此再次向大家衷心地道歉。」

更多FTNN新聞網報導

年收破億、香港房子5間 港劇女王佘詩曼親曝「已立好遺囑」

「最帥喬峰」黃日華退出演藝圈！親口證實：不會再接任何影視演出

香港大火／宏福苑裝載青春回憶！ 天后曝淚別同學、鄰居心痛：無法言喻

