香港女聲Yohee遭無理追問私事 拒絕內耗出招反制

Yohee又熙推出全新單曲〈Limited Edition〉。（索尼音樂提供）

來自香港的直率派唱作女聲Yohee又熙推出全新單曲〈Limited Edition〉，這次她不只包辦詞曲創作，更親自擔任音樂製作人與企劃A＆R，並再次挑戰編曲，象徵她在音樂創作路上的一次全面進化。歌曲靈感來自她的親身經歷，被陌生人探問隱私的不舒適，她表示，有一次看表演，靜靜站在角落觀察與學習，卻被一位不認識的音樂人頻頻搭話，頻問她「公司沒有底薪？公司投資你多少？吃住公司包嗎？」等讓她深感被冒犯的無禮問題，也讓她想到逢年過節總被長輩追問「有買房了嗎？薪水多少？」的情況，進而思考社會上存在的種種「標準」與「框架」，激發出她的創作靈感，寫下新歌〈Limited Edition〉。

Yohee又熙以「拒絕內耗」為主題，用直接、嗆辣的歌詞唱出對社會框架與無謂問題的反擊。再次挑戰編曲任務的又熙表示，編曲的靈感來自經典香港經典電影系列《古惑仔》，「很多台灣朋友對香港文化很好奇，常常有人問跟「古惑仔」相關的問題，我覺得這很有趣，就想把這個港味融入音樂裡。」她盼歌曲可以寫給所有被外界框架困住的人，「希望大家能撕掉那些社會標籤，不再為迎合世界而內耗。」

又熙也分享自己有點強迫症，「行程一定要排好，不喜歡臨時變動。工作上，我可以勉強理解，但生活中就希望穩定。」錄音時，她為了配唱出不同的情緒，特地設計多種語氣與角色，讓自己像演員一樣切換狀態，「幸好沒瘋掉，一下要撲克臉，一下諷刺帶笑，就像把生活裡遇過的無禮問題一次唱完。」她說：「很多人覺得嘻哈一定要很兇，但我想創造自己的腔調。不是兇，而是高冷、有個性，但仍保留幽默。笑著回覆那些無禮的問題，還讓你拿我沒辦法，因為我又沒犯法，當然可以毫無保留的表達自己的感受。」

