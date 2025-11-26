香港婦人吃高雄饗食天堂突倒地 今晨宣告不治

68歲香港婦人23日晚間到高雄夢時代的饗食天堂用餐暈倒，經搶救仍於今(26)日清晨宣告不治。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕香港遊客張姓婦人(68歲)23日晚間與家人到高雄夢時代的饗食天堂吃到飽餐廳用餐，晚上7點半多突然暈倒並失去生命跡象，經搶救雖然恢復呼吸心跳，並在醫院加護病房觀察，但今(26)日清晨4點仍宣告不治。

據了解，張婦是在取餐過程突然倒地並失去意識，當時在餐廳內用餐的客人中，有2名護理師協助進行施作心肺復甦術，救護人員到場後緊急將她送醫搶救，雖然恢復呼吸心跳，但血壓狀況仍不穩定，仍插管並於加護病房觀察，未脫離險境，今晨家屬忍痛拔管，宣告不治。

張婦暈倒一度傳出是用餐時被食物噎到，但據悉張婦暈倒前曾有頭暈、嘔吐症狀，且現場及醫院救護人員皆未沒發其口中有異物，疑似是身體不適而非食物噎到導致，事發原因仍待進一步釐清。

