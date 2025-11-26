香港婦人饗食天堂用餐當場OHCA 今晨宣告不治

即時中心／林韋慈報導

高雄夢時代購物中心23日晚間驚傳意外，一名來自香港、年約68歲的婦人在饗食天堂用餐時突然倒地，出現OHCA（到院前心肺功能停止）狀況。現場巧遇下班護理師立即施以CPR搶救，婦人送醫後一度恢復生命跡象，但經搶救3天，今（26）日凌晨4時仍宣告不治，讓同行家人悲痛不已。遺體目前已送往市殯進行相驗，檢方將釐清確切死因。

據了解，事發時婦人正與家人在店內用餐，疑似從廁所返回座位後便感到身體不適，當下並未進食，只是坐著與家人交談，卻在短短數秒內突然倒地，呈現OHCA狀態。現場剛好有下班的護理師，立刻上前進行CPR搶救，並協助通報救護人員。婦人被緊急送醫後，一度恢復生命跡象，隨後被送入加護病房插管觀察，但未見改善，家屬最終忍痛同意拔管，婦人於今日凌晨宣告不治。

目前遺體已送往殯儀館進行相驗，檢警將釐清確切死因。家屬也已完成筆錄，等待相驗程序後再處理後續事宜。原本開心的旅程突變悲劇，讓家屬難以接受，真正死因仍需進一步調查。而醫院也表示，因未發現呼吸道或口腔有異物，應與噎到無關，而是心臟方面的因素。

對於此事件，饗食天堂日前回應，已全力了解相關情況，現場同仁也在第一時間依程序協助急救。業者強調，顧客的安全與健康為最優先考量，後續將在相關單位釐清後再向外界說明。

響食天堂為台灣知名吃到飽餐廳。（圖／民視新聞資料照）

