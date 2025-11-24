香港婦人高雄用餐突OHCA！急送醫救回 初判：非食物噎到

香港籍婦人於高雄夢時代用餐，突然暈倒失去呼吸心跳，緊急送醫後救回。 圖：翻攝自記者爆料網

[Newtalk新聞] 高雄夢時代百貨內饗食天堂昨日晚間驚傳緊急送醫事件，來自香港的68歲張姓婦人用餐時突然暈倒失去生命跡象，經緊急搶救後恢復生命跡象，一度被認為遭遇「異物哽塞」，但經醫院檢查初判，疑似是身體出狀況而非被食物噎到。

香港籍68歲張姓婦人與親友來台觀光，昨晚於高雄夢時代饗食天堂消費，當場臉色發白倒地，失去呼吸心跳，消防局出動2車4人前往，救護員發現張婦已失去呼吸心跳，緊急搶救後由救護車處置後送醫。

目前張姓婦人已恢復呼吸心跳，但仍在加護病房觀察。一度傳出張婦是被食物噎到導致，但救護人員到場未發現喉嚨有異物，醫院也沒有檢查到異物，由於家屬告知張婦暈倒前曾有頭暈、嘔吐症狀，加上張婦目前血壓狀況仍不穩定，事發原因仍待進一步釐清。

饗食天堂業者發出聲明指出，目前正全力了解相關狀況。現場同仁第一時間已依程序進行急救協助，並以顧客的安全與健康為最優先考量。待狀況釐清後，會再進一步向各界說明。

