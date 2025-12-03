香港宏富苑大火！監視器「4 分鐘淹滿濃煙」 記者嗆李家超：憑什麼做特首

即時中心／林韋慈報導

根據今（3）日香港警方公布的數據，香港宏富苑大火已造成159人死亡，140具遺體已確認身分，尚有19具遺體待確認。一場大火燒出民怨，昨（2）日一名法新社記者在記者會上質問香港特首李家超：「你能否告訴我們，為何你能繼續做特首？」也有民眾在臉書上曝光家門口監視器畫面，可以看見有人在門口時是14:56分，到15時已經濃煙密布，看不見人影。

香港醫管局今下午提供傷者資料，截至下午4點，目前共有79名傷者，其中42名已出院、37名仍在留院治療，9名病況嚴重，其他狀況穩定。失聯人數尚有31人未能聯繫；另有10名外傭確認死亡，其中9名為印尼籍、1名菲籍。

昨（2）日是香港宏富苑火災的頭七。一名住戶曝光監視器畫面，表示事發當下他人在家中（宏昌中層）。大約14時52分時聞到一陣燒焦味，立即檢查家中電器是否出問題，之後發現味道來源在門口。他立刻穿鞋、拿著電話出門查看。此時仍有兩位鄰居詢問發生何事，他們一起查看後樓梯時，發現兩側已有白煙上升，若火警在樓下，往下走恐遇上濃煙，且可能回不來；但煙往上升，上樓更不可能。

快新聞／宏富苑大火燒民怨！監視器曝「4 分鐘淹滿濃煙」 記者嗆李家超憑什麼做特首

宏福苑居民透露當時監視器與逃生經過。（圖／Man Leung發布於宏福苑居民群組）





該住戶直覺情況不妙，便大喊「失火快走！」並到鄰居門口拍門，同時按下並拍打火警鐘，但火警鐘竟然沒有響。他表示，此時想法是「一定要走」。按了電梯，電梯上來後門一開，裡面沒有煙味也沒有燒焦味。他問鄰居：「賭不賭？」四人於是決定乘上電梯。電梯門關上後，幾十秒抵達一樓，他們才鬆了一口氣。

跑出大廈後，他發現屋頂冒出大量濃煙，心想：「大災難！這次真的是大災難！」該住戶表示，火警鐘不響是造成大量死傷的重要原因，並質問究竟是誰「喪心病狂」，讓消防警鐘失效。他也說，自己最難過的是來不及帶更多鄰居離開。從監視器畫面可見，只要再猶豫三分鐘，走廊就已被濃煙淹沒，他也可能難逃此劫。

昨（2）日記者會上，法新社記者質問李家超：「過去幾年，你一直說要帶領香港由亂入治、由治及興，但所謂的繁榮社會竟然發生151個人被活活燒死的事件。你能否告訴我們，為何你能繼續做特首？」

李家超則回應，沒有人希望火災發生，政府將強化制度改革，盡力避免慘劇重演。





