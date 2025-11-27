香港宏福苑世紀大火！住戶盼政府資助重建

▲香港宏福苑大火增至55人死亡，數百人失聯，許多住戶無法返家。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，此次災情為香港近年來最嚴重的火災事故。截止27日15時，香港消防處最新公布數據顯示，該場災難死亡人數已上升至55人，這場火將宏福苑7棟大樓燒到無法再住人，許多住戶盼政府能夠資助重建。

根據香港01報導，宏福苑火警中有51人現場死亡，另外4人送院不治，共72名傷者送院，包括8位消防員受傷，一人殉職。

從目前現場畫面來看，仍有三棟大樓內部濃煙不斷竄出，距離昨日起火至今已超過24小時，香港消防處副處長黃嘉榮表示，目前4座大廈的火勢已大致熄滅，其餘3座火勢有效控制中。 他指出，現在滅火及救援行動面對不同挑戰及困難，包括7座大廈的外牆面積大，而竹棚有帆布及網包住，令火勢迅速蔓延，亦使竹棚有倒塌風險。

這場火勢讓宏福苑社區無法再居住，一名住戶告訴港媒，火警發生時並不在家中，火勢超乎預期，昨夜無法返家，要到附近學校留宿，因擔心情況而徹夜未眠，財產幾乎被這把大火燒光。也有住戶提到，政府不應讓多座相連的大廈同時維修，應先評估相關風險。

亦有居住在宏福苑宏仁閣的居民表示，下午工作時收到影片畫面，知道大樓起火，即使迅速離開公司回家觀察情況，未料火勢如此嚴重，估計財物都已被燃燒殆盡。現在只能找尋短期住宿，價錢可能落在1000港元一晚，對於下一步還沒有任何打算，只期望政府在大樓重建時給予資助。

一名住戶告訴港媒橙新聞，自己快要70歲了，沒有什麼能力，就別說要花上百萬修房了，且這棟大樓裡很多長者，有一個朋友在起火的那一棟，現在都沒有消息，可能凶多吉少。

