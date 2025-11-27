香港宏福苑世紀惡火 燒穿特區政府無能的遮羞布

11月27日，香港大埔宏福苑大火死傷慘重，現場濃煙不斷冒出，救援持續進行中。圖／東方IC

克林斯曼／香港居民

作為一個在香港土生土長，在英國管治下成長的市民，每當這個家發生悲劇，心裡總是悲痛不已。宏福苑這場五級大火，吞噬了數十條寶貴人命，數百人失聯，不僅是無數家庭的破碎，更是對香港人一直引以為傲的公共安全標準的沉重一擊。在哀悼逝者之餘，一股難以言喻的憂心與憤怒油然而生——我們的城市，我們的家園，是否在所謂的「與祖國融合」的口號下，漸漸喪失往日的核心價值？

這次慘劇源於屋苑進行大廈外牆大維修工程。專家們紛紛指出，火勢之所以能迅速蔓延，關鍵在於承辦工程公司使用了不合規格、沒有阻燃能力物料的棚網。更令人心寒的是，居民去年曾兩度就棚網風險問題向勞工處查詢，得到的竟是「沒強制使用阻燃材料、火災風險低」的回覆。這種官僚的敷衍塞責，對人命安全的輕視，讓人對政府的信任徹底瓦解。

近年來，香港的建築工程領域，無論是大型基建還是住宅維修，都似乎在經歷一種「與偉大祖國接軌」的趨勢。這不僅體現在中資承建商數量的增加，更體現在建築文化和標準的差異逐漸侵蝕香港行之有效的制度。大陸與香港在工程規範、物料標準、以至施工流程上，均存在顯著差異。一直以來，香港建築工程根據英國標準而行，向來以嚴謹、重視安全見稱，自從主權移交後，正被迫與大陸相對寬鬆（或執行不嚴）的標準「接軌」，大家戲謔為「大灣區標準」，行之有效的英制傳統名存實亡。

宏福苑事件中不合規格的易燃棚網，正是這種標準差異帶來安全隱患的縮影。為了節省成本，承建商被指傾向使用便宜但危險的國產物料。當時代風向壓倒了安全原則，而監管部門又「闊佬懶理」（即：愛理不理）時，悲劇發生只是時間問題。這種對安全標準妥協的中式文化，讓每一個香港市民都生活在潛在的風險之中。

伴隨著工程「祖國化」的，是地盤（工地）勞工的「祖國化」。隨著政府放寬輸入外勞（實際上幾乎都是大陸勞工）政策，加上本地建造業工人出現斷層，越來越多的大陸勞工，甚至黑工進駐香港地盤。本地資深工人曾反映，他們因堅持安全守則而減少了工作機會，因為部分承建商認為大陸工人更「聽話」，更願意冒險工作以趕進度。

香港宏福苑大火死傷慘重，火場附近的東昌街社區會堂成為災民的臨時收容所。圖／本文作者提供

這種勞工結構的變化，帶來了嚴重的安全隱患。建築安全不僅依賴嚴格的條例規範，更依賴操作人員的經驗、技能和根深蒂固的安全意識文化。香港多年的職安健文化與大陸存在巨大差異。當缺乏足夠培訓、語言溝通困難（不會廣東話）、且可能因飯碗問題而不敢挑戰不安全指令的外勞成為地盤主流時，安全準則便淪為空談。宏福苑的火災成因之一，也不排除與地盤工人的不當操作或缺乏安全意識有關，例如在棚架上亂放置雜物和垃圾，用發泡膠板（保麗龍板）充當封窗物料，更有在棚架附近吸煙等。

面對這場人禍，作為小市民，憤怒與無力感交織。政府的職責本應是保障市民的生命財產安全，嚴格執行法規和監管。然而，從沙中線工程鋼筋不合標準的前車之鑑，到今次勞工處對居民安全憂慮的回覆，我們看到的是美麗新香港的一個監管失靈、問責模糊的政府。

當曾經堅守的香港核心價值在「跟偉大祖國融合」的浪潮中被沖淡，市民對政府的信心便一點一滴地流失。儘管這是必要的法律程序，但香港人要的不是事後拘捕幾個工程公司的負責人，而是有效地維護既有的機制。

宏福苑的焦土，燒毀的不僅是居民的家園，更是香港市民對政府管治能力及其維護公共安全的信心。

