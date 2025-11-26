香港宏福苑五級大火已致13人死28人傷

(德國之聲中文網）香港大埔宏福苑11月26日下午發生特大火災事故。起火前，宏福苑的8座高層居民樓(包含超過1900套公寓）正在進行大規模外牆維修。

香港消防處表示，26日下午2點51分接報在宏福苑宏昌閣發生火警，消防人員在5分鐘後到達現場並進行風險評估。火警現場涉及樓高32層的住宅，消防到場時外圍棚架已起火。竹制棚架和尼龍防護網等易燃材料加劇了火勢。火勢迅速蔓延至旁邊的宏泰閣等多座樓宇。下午3點後，消防將火警升為三級和四級。下午6點，火勢持續，求助個案仍增加，消防將火警升至五級。

廣告 廣告

現場圖片和視頻顯示，多座樓宇火光熊熊，濃煙四起。目前救援工作還在進行中。火災的原因仍在調查。

據香港01報道，消防出動760人救援。截至當地事件晚8:15，已有9人在現場死亡，4人送院後不治，其中包括一名入職9年的37歲消防員。另有兩名消防員受傷。

宏福苑火災是香港回歸後第二宗五級火災。上一宗五級火警是在2008年發生的嘉禾大廈大火。

（綜合報道）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德聞