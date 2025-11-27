香港宏福苑五級大火釀55死 72歲婦獨自在家靠女兒1通電話逃生

香港新界大埔宏福苑26日下午發生五級火警，據香港消防處27日最新數據，截至15時火災死亡人數上升至55人，成為香港近年最嚴重的火災事故之一。（圖／達志／美聯社）

香港新界大埔宏福苑26日下午發生五級火警，大火短時間蔓延7棟大樓，釀成重大死傷，據香港消防處27日最新數據，截至15時火災死亡人數上升至55人，成為香港近年最嚴重的火災事故之一。有一名住在該社區的72歲婦人指出，她獨自在家、沒發現社區大火，是在南韓旅遊的女兒打電話給她，才讓她及時逃生。

根據陸媒《紅星新聞》報導，宏福苑大火釀55死的悲劇，有一名72歲的陳姓女住戶回憶逃生過程，他們一家住在起火大樓的3樓，事發當下家人全在南韓旅遊，她獨自一人在家；陳婦起初根本不知道外頭失火，也沒注意到火警鐘是否有響起，靠女兒從南韓來電告知「失火了」，她才拿著手機和鑰匙火速逃離住處。

陳婦形容逃生後的狀況，「逃出來時樓裡還不緊張，第4、5座已經起火，我以為不會燒到我這棟。」她坦言，當時甚至一度想折返拿東西，所幸被其他居民制止，「跑出來就回不去了。」另外，陳婦指出，社區大樓自2024年7、8月就開始大規模維修，因外牆施工灰塵不斷、噪音又大，他們家只好使用膠帶封住窗戶，導致室內視線受阻，還有施工臭味，嚴重影響生活。

目前外界關注宏福苑五級大火究竟造成多少死傷，以及是否因維修工程影響逃生動線，還有警報系統是否正常運作等問題。綜合港媒報導，事發時部分住戶疑未第一時間收到警示，也有居民因濃煙籠罩逃生不及，釀成高死亡數。

事實上，香港高樓住宅密度高、老舊社區多，再加上維修期長、消防設備複雜，這起悲劇再次凸顯高樓住戶在火場中的脆弱性。

