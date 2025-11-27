香港宏福苑五級大火！又一建築公司人士遭逮捕 財政司長提早返港協助善後

香港新界大埔的「宏福苑」住宅大樓周三（26 日）下午爆發最嚴重的五級火災，至目前已造成 44 死、66 傷，尚有 279 人失蹤。事故發生後，港警先後逮捕 4 位建築公司相關人士，並查扣大批相關文件，準備進一步釐清火災發生原因。 圖：翻攝自 @Jason23818126 X 帳號

[Newtalk新聞] 香港新界大埔的「宏福苑」住宅大樓於當地時間周三（26 日）下午爆發最嚴重的五級火災，目前已造成 44 死，包含 1 名消防員殉職、66人送醫，且尚有 279 人失聯。

在積極救災的同時，當地警方也針對起火原因展開調查，並在逮捕 3 名建築公司相關人士後，又在針對建築公司的蒐證行動中逮捕另一名男子，隨後查扣大批文件。與此同時，香港財政司司長陳茂波宣布縮短外訪行程，計畫在周五（28 日（上午返回香港，參與火災事故的應對與善後工作。

綜合香港《南華早報》、《香港 01》等媒體報導，截至目前為止，此次發生在香港宏福苑的五級火警已造成 44 人罹難、至少 66 人受傷，傷者分別被送往伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院以及威爾斯親王醫院進行搶救。

報導表示，火災事故發生後，香港警方立即針對相關事件展開調查，初步推測火災發生的原因與宏業建築工程有限公司在執行大樓維修時安裝的材料有關，質疑該建築工程公司存在「嚴重疏忽」。隨後，今（27）日清晨 2 點，香港警方以涉嫌「誤殺」為由，先後在牛頭角、大埔以及新蒲崗等地逮捕兩名建築公司董事與工程顧問。

報導稱，在逮捕 3 名建築公司相關人士後，香港重案組警員於同日上午 7:30 分左右，針對宏業建築工程有限公司位於新蒲崗的大樓展開調查，並查扣大批建築相關文件。上午 9 點，另一名男性建築公司相關人士被警方以黑布罩頭的方式押上警車，推測警方將針對該名男子展開更進一步的調查。

香港警方強調，將傾盡全力針對大判（總承建商）、二判（次級承包商）以及建築工人進行調查，並承諾將盡快釐清起火原因。

另方面，由於發生嚴重的五級火警事故，目前正在義大利米蘭進行訪問的陳茂波決定縮短外訪行程，準備提前返回香港，參與香港政府的應對與善後工作。該報導指出，陳茂波在當地時間 26 日，從英國倫敦出發並抵達米蘭，計畫出席香港貿易發展局今日（27 日）舉辦的論壇與晚宴活動，但受到火災事故的影響，陳茂波決定在論壇結束後立即搭機返港，預計將於周五（28 日）上午抵達香港。

陳茂波也透過社群媒體平台發布貼文，對宏福苑發生的五級火警事故表示哀悼，強調香港政府應盡全力撲滅火勢、救治傷者並搜救失聯人士，向所有受災市民提供支援，「讓大家一起度過這個艱難的時刻」。

