香港宏福苑五級大火！火勢蔓延多棟高樓釀4死7傷 1消防員殉職

[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導

香港大埔宏福苑今（26）日下午發生罕見的嚴重火警，原先在整修中的宏昌閣外牆棚架於下午2時51分突然起火，濃煙直衝天際，嚇得附近民眾急忙報案。火勢在短時間內迅速擴散，僅11分鐘後即升至三級，於3時34分再度升級至四級，傍晚更因火勢全面失控、延燒多幢大樓而被調升為最高等級的「五級火警」，目前火警造成至少4死7傷，死者包含1名消防員。

香港大埔宏福苑今（26）日下午發生罕見的嚴重火警，目前被調升為最高等級的「五級火警」。（圖／美聯社）

綜合港媒報導，本案起火點位於宏昌閣正在維修的外牆鷹架，火焰在風勢助長下，火舌及高溫迅速引爆周邊物料，火勢蔓延至鄰近的宏泰閣、宏新閣，甚至波及宏仁閣等大樓外牆安全圍網與部分住戶室內，多處位置傳出爆炸聲。現場煙霧瀰漫，大片黑煙遮蔽天空，畫面怵目驚心。

廣告 廣告

消防單位初抵時即出動搜救隊及多條水線灌救，但因火勢猛烈，雲梯車最高僅能升到大廈的一半高度射水。隨著火勢擴大，消防連續派出更多人手與裝備，深入火場搜索被困者。消防處呼籲周邊居民緊閉門窗、留在室內，避免接近災區；鄰近街道也全面封閉。

香港大埔宏福苑火勢猛烈。（圖／美聯社）

截至傍晚6時，火勢仍未完全受控，造成至少4死7傷，其中3人命危，傷亡數字可能再攀升。香港消防處證實，死者中包含一名消防員殉職。附近醫院陸續接收傷患，醫管局亦派出醫護支援火場救援工作。

宏福苑為屋齡逾42年、共有8幢、1800 多戶的老屋苑，近期正進行總額逾3.3億港元的大型維修工程。大火發生後，許多居民情緒激動，不少人焦急尋找仍住在大樓內的家屬。

香港大埔宏福苑大火造成至少4死7傷，死者包含1名消防員。（圖／美聯社）

香港特首已在傍晚召開緊急會議，全力了解傷亡狀況與救援需求。

更多FTNN新聞網報導

香港也跟進！宣稱「確保師生安全」 取消學生團下月訪日交流

韓國物流中心發生大火！1100萬件衣鞋遭烈焰吞噬 占地1.1萬坪建物完全燒毀

港女越南機場發狂！痛罵男友叫雞家暴 被趕下機哭了空姐安慰：男人就是這樣啦

