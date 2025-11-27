香港宏福苑五級大火！7棟樓被濃煙吞沒最致命 醫教3逃生原則

香港新界大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，短時間蔓延7棟大樓，釀成重大死傷，據香港消防處27日最新數據，截至20時火災死亡人數上升至65人、還有70人受傷。（圖／達志／美聯社）

香港新界大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，短時間蔓延7棟大樓，釀成重大死傷，據香港消防處27日最新數據，截至20時火災死亡人數上升至65人、還有70人受傷。胸腔暨重症科醫師黃軒指出，發生火災時真正造成大量傷亡不是惡火，而是迅速四竄的濃煙，在3分鐘內就使人失去逃生能力；因此黃軒也特地教授逃生3大原則，最重要就是緊閉門窗。

知名胸腔暨重症科醫師黃軒27日在臉書粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，火災中最致命且造成大量傷亡的因素，往往不是烈焰，而是肉眼難以抵抗、速度極快的黑煙；他說明，高樓火警最致命的關鍵是「煙囪效應」，即火場的熱煙會像被吸引般向上狂飆，速度可達每秒2至5公尺，使樓梯間與電梯井瞬間變成煙霧高速通道，樓層越高反而越危險。

廣告 廣告

接著黃軒指出，吸入火場的濃煙其實是毒氣，等於同時暴露於一氧化碳（CO）與氰化氫（HCN）等劇毒氣體中，其中一氧化碳會讓人「明明有氧氣卻像缺氧」，氰化氫則直接讓細胞失去利用氧氣的能力。有醫療統計，高達80%至90%的火災死亡者，身體內都出現這兩種毒物。此外，火場的高溫同樣足以致命，只要吸入60度熱氣1分鐘就可能昏迷，150度甚至會讓氣道瞬間受損，因此逃生時務必貼地前進。

黃軒特別提醒，濃煙在短短2分鐘就會奪走視線，導致民眾無法辨認方向，甚至因恐慌反射性地跑向錯誤位置，包括廁所、回家拿物品，甚至跳樓，都是火災中常見的致命誤判，他認為不是這些人很笨，「是人的生理反應」。

最後黃軒也點出逃生迷思，例如電梯成為「毒氣升降機」、防火門未關導致整層樓淪為煙霧地獄、樓梯間也可能因煙囪效應而不安全等。黃軒解釋，真正能救命的3大原則分別是，盡量避免吸入煙霧、關門阻隔煙與熱5至20分鐘、若無法逃出則應原地緊閉空間等待救援，避難層或防煙室往往比盲目逃跑更安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

沒大陸人背鍋了？台灣人出國素質堪憂 她9天沖繩行看傻：太丟臉了

泰國洪災戳破婚外情！大馬人夫受困求援 妻子托友千里救援撞見他爽過「極樂4天」

10幾秒爬滿全身！阿伯被火蟻圍攻險死 竟是「院子裡的寶貝」害的