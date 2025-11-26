香港宏福苑五級大火！7棟樓「燒成火柱」至少13死 目擊者曝起火點

香港大埔宏福苑今天（26日）下午發生嚴重火警，目前已升至五級，造成至少13人死亡，包括1名消防員。（圖／達志／美聯社）

香港大埔宏福苑今天（26日）下午發生嚴重火警，目前已升至五級，造成至少13人死亡，包括1名消防員，另有多人受傷送醫。根據目擊者拍攝的影片，起火點疑似為宏昌閣低層棚架，火勢在短短數分鐘內沿竹棚急速向上蔓延，並波及其他建物，且起火初期現場未聽到警報響起，質疑工程人員反應慢半拍。

香港01報導，火警最先於下午2時52分在宏福苑宏昌閣爆發，現場火勢猛烈，濃煙沖天，嚇得附近居民驚慌報案。消防員抵達後，發現大廈外牆棚架起火，即時動用2條水線及2個呼吸器分隊全力撲救，但仍無法控制火勢。火警於3時02分升為三級，3時34分升至四級，並於傍晚6時22分進一步升至五級，情況嚴峻。

火警期間，現場多次傳出爆炸聲，接著火勢開始蔓延至鄰近的宏泰閣、宏新閣等7幢住宅大樓，其中2、3棟樓的火勢最為猛烈。警消為避免居民受害，不斷拉大封鎖線，限制任何人士靠近火場，同時亦啟動無人機監察，快速掌握火場全局狀況。

救援行動中，1名37歲姓何消防員不幸殉職。港府消防處表示，何員入職9年，隸屬沙田消防局，當日負責操作消防車前往現場，約於下午3時01分到場，在地面位置滅火，惟於3時30分失聯，直到半小時後在宏昌閣外被尋獲時，已嚴重燒傷，送往威爾斯親王醫院後仍不治。另有1名消防員也因熱衰竭送醫。

截至傍晚6時前，火勢仍未完全受控，濃煙籠罩整個宏福苑。部分居民指出，起火點為宏昌閣低層棚架，火勢在短短數分鐘內沿竹棚急速向上蔓延，並波及其他大樓。有目擊者拍攝影片上傳網路，顯示起火初期現場未聽到警鐘響起，引發不少路人驚呼「點解無警鐘？」、「棚架著火啦！」更有人批評工程人員未即時處理。

另一方面，大埔民政事務處已開放廣福社區會堂及東昌街社區會堂作為臨時庇護中心，供受影響居民暫避。政府亦派出旅遊巴協助疏散。香港運輸署宣布，多條主要道路包括大埔公路元洲仔段、吐露港公路通往相關路段的車道及廣宏街全線封閉，部分巴士路線需改道行駛。

