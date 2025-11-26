香港宏福苑五級火失控 大埔6校明日停課

▲香港大埔宏福苑26日爆發五級大火，因火勢與交通受阻，大埔多所學校宣布明日停課。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑26日爆發五級大火，造成嚴重死傷並影響周邊交通。香港教育局晚間宣布，因火警及道路阻塞，位於大埔一帶至少6所學校將於明（27）日停課，包括中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學、靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局田家炳千禧小學。

香港教育局指出，若有其他學校因實際情況需要停課，可在徵詢校董會同意並通知教育局後作出決定。港府提醒家長留意學校及教育局後續公告，掌握最新安排。

