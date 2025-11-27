香港宏福苑五級火災累計83死77傷12命危！預計今早完成7大樓爆破

香港新界大埔區「宏福苑」社區大火，造成嚴重死傷。 圖：翻攝香港中通社

[Newtalk新聞] 香港新界大埔宏福苑大火死傷慘重，截至今（28）天凌晨已知造成83人死亡、77人受傷、12人命危。火災發生超過24小時後，仍有住房看得到火光，救援人員持續向焦黑的外牆噴水。消防人員仍在燒毀的高樓內尋找多名失聯者。當地消防表示，目前滅火行動已經大致完成，預計今日早上9點完成7大樓爆破。

擁有40多年歷史的宏福苑共有8幢大樓、1984間住房。火災發生前，宏福苑正進行外牆維修，所有大樓外牆都搭上了竹棚並蓋上保護網。26日下午發生大規模火警，外牆維修搭建的竹棚瞬間成為助燃途徑，在強風吹襲下火勢迅速蔓延至多棟大樓，形成罕見的五級火災。

廣告 廣告

截至今天凌晨，香港當局統計，這場大火一共造成83人死亡，其中包含1名消防人員，77人受傷，12人命危。根據《東網》報導，當地消防說明，滅火行動已經大致完成，除了部分建築還在進行撲救之外，其他都採取灑水降溫，以防死灰復燃，預計火勢很快就可以完全撲滅，至於大樓何時可以解封，還要等待火警和消防系統調查。

當地消防指出，死傷者多在宏昌閣及宏泰閣被尋獲，救災時有發現保麗龍，完成救火之後，將成立相關小組跟進調查。另外，消防正在處理25件求助個案，並對7大樓進行爆破，確保無人被困，預計今日早上9點完成。此外，香港當局已拘捕3名與涉案營造公司有關人士。香港廉政公署表示，已成立專案小組，就宏福苑維修工程可能涉及貪污展開全面調查。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

香港宏福苑大火吞噬整棟樓！台灣消防員看了也絕望：樓梯間煙囪效應宛如煉獄

香港宏福苑火海延燒20多小時 死亡人數增至55人、279人失聯