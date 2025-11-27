香港宏福苑住宅5級大火已知44死! 工程公司負責人涉｢誤殺｣3人被捕

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生重大火警事故。 圖：翻攝香港中通社

[Newtalk新聞] 香港新界大埔屋苑「宏福苑」發生重大火警事故，火勢延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」。據消防單位指出，截至今（27）天清晨最新累計死亡人數至少44人，並有45人傷勢嚴重。據當局指工程公司負責人嚴重疏忽，警方已先依涉嫌誤殺拘捕2名董事、1名工程顧問。

綜合香港媒體報導，香港住宅大樓「宏福苑」昨天下午發生大火，火勢延燒到相鄰的宏泰閣及宏新閣等多棟大樓。火警發生前，屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆搭上竹質鷹架。昨日下午3點左右，有居民目擊其中一幢大樓外牆竹棚起火；由於風勢強勁，火焰迅速沿竹棚蔓延至其他大樓，造成連棟火警，大量單位內部也因高溫與外牆火勢而相繼起火。

廣告 廣告

港媒報導提到，現場已動用11條消防水帶、8部雲梯車在現場射水，並有26隊搜救隊在現場處理求助個案，消防人員由低層向上搜救，並持續協助住戶脫困不過部分大樓火勢到今晨仍未受到控制，宏福苑8棟大樓中有4棟情況受控、3棟正在處理中。消防單位預估要到今日中午至黃昏才能救援至部分大樓的天台位置，目前仍持續在大樓內找到生還者。

香港特首李家超稍早表示，這起事件中有279人仍然失聯。根據香港消防單位最新消息，包含一名37歲消防員在內，截至今晨已知有至少44人死亡，其中有4人是在送醫後不治。至於消防處理的傷者累計100人（包含40名當場死亡）。據指多數傷者為吸入性嗆傷，需持續住院治療。

據香港警方重案組指出，建築物外牆防水布等材料未符合防火標準，在未被波及的大樓發現發泡膠板包封窗口，不排除是導致大火迅速蔓延的原因，警方為此已先以涉嫌誤殺，拘捕3名工程公司負責人。此次事故被列為5級火，為香港火警中最嚴重等級，象徵現場救援極具難度，消防員需投入大量人力與設備進行滅火與搜索。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

市場看好降息前景！美股道瓊感恩節前漲314點 台積電ADR漲1.85%

只有｢中國問題｣！ Y’s Day週三青年日探討高市早苗當選後的新氣象