香港宏福苑住戶逾1/3是年長者！恐不知大火

▲香港宏福苑社區26日發生五級大火，約4600位居民中有超過三分之一是65歲以上年長者。一名傷者被消防抬上救護車。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑26日爆發五級大火，截至今（27）日上午8時，至少奪走44條人命、逾200人失聯。人口普查數據顯示，該社區有超過三分之一的住戶是65歲以上的年長者、行動不便，且事發時正在做外牆維護，不少住戶都緊閉門窗，靠鄰居通知才知道起火。

據《香港01》報導，香港大埔宏福苑的宏昌閣外牆棚架，26日下午2時51分失火，火勢迅速延燒到鄰近的宏泰閣等7棟大樓，傍晚6時22分火警已升為五級；截至今上午，已經奪走44條人命，包括多名消防員殉職，逾270人失聯。

綜合路透社、BBC等外媒報導，有倖存的65歲袁姓居民痛心表示，自己住宏福苑社區已經超過40年，許多鄰居都是年長者，行動也不方便，而且因為正在進行外牆維護工程，「窗戶緊閉，（有些人）甚至都不知道發生火災，必須由鄰居打電話告知撤離」。

一名居住在隔壁社區的60多歲金姓婦人也說，她有許多朋友住在宏福苑，大多數都有聯系上，但有一個朋友仍失聯，該名友人有午睡習慣，昨天下午2點火災發生時，可能正在午睡。

65歲江姓（Kong）住戶昨晚表示，一名鄰居打給他說自己仍困在大樓裡，「我非常心痛，有這麼多鄰居和朋友，我不知道到底發生了什麼事，所有大樓都在燃燒，我不知道該怎麼辦」。

一名老婦人說自己住在其中一棟大樓，事發時自己不在家，但公寓沒有投保，很擔心地說「我現在無家可歸了，非常難過」。

家住起火住宅3樓的一名72歲陳姓老婦人也向中媒紅星新聞表示，自己在這裡居住十多年，火災發生時都其他家人在韓國旅遊，只有她一人在家，並沒有留意火警警報是否有響起，是遠在韓國的女兒打電話說著火了，才抓著手機、鑰匙逃出來。陳女士回憶說，當時第四、五棟已經著火，很多居民都已經在樓下，自家那棟還沒起火，還以為不會不燒到自家，一度想返家所幸被其他人勸住，沒想到出來就回不去了。

宏福苑由八棟大樓組成，共有近2000套公寓，據香港政府2021年的人口普查，約有4600名居民。香港房地產中介機構中原地產援引人口普查數據稱，宏福苑有超過三分之一的居民年齡在65歲以上。

▲香港宏福苑社區26日發生五級大火，約4600位居民中有超過三分之一是65歲以上年長者。許多受災戶在避難所休息。（圖／美聯社／達志影像）

