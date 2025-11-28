香港宏福苑保全經理只做兩週就辭職 曾反映消防警鈴被關閉上司不理

2025年11月28日，香港大埔宏福苑大火第三天，消防人員持續灑水降溫。路透社



香港新界大埔住宅社區宏福苑週三（11/26）發生大火，已進行一年多的「大維修」工程是否合乎規範，成為關注焦點。當天火勢蔓延7棟大樓，消防警鈴卻未響起，曾任宏福苑保全經理的黃先生表示，他在職期間就曾反映過警報系統被關閉的問題，但都不了了之。大火悲劇令他感歎「怎麼會這樣」。

香港《Yahoo新聞》報導，黃先生週五（11/28）上午在香港商業電台節目《在晴朗的一天出發》表示，他已在物業管理行業任職10年，今年5月1日到宏福苑擔任保全經理，但上任兩週後就失望辭職。

黃先生指出，他到職後就盡快查看社區環境，過程中發現「大維修」的種種問題。他向上司提出改善建議，「但發現自己講了以後，他們好像不太理會」。

黃先生舉例說，他發現社區的消防警報系統不時會被關閉。經詢問後，上司表示是要方便工人從逃生梯出入，「因為有時工人身上會弄髒，所以安排他們從逃生梯出入，不用經過大樓門廳」。

消防警報系統關閉後，出入通往逃生梯的防火門就不會觸發警報，消防水管也會暫停運作。

黃先生表示，他發現工人還會用雜物卡住防火門的門縫，以方便出入，「我看到就會把門關上」，他表示，防火門長開不只會有消防問題，也會衍生出保安問題，「可能會有盜賊入侵大樓，也可能會有陌生人進入」。

這次大火發生後，有宏福苑居民透露曾目睹工人在施工地點吸菸。黃先生表示，他也曾在居民投訴後，親眼見到工人在鷹架上吸菸；工人當下會配合，但他離開後是否會故態復萌，就不得而知。他表示，曾向承包商反映，希望他們勸籲工人不要在施工地點吸菸。

黃先生表示，他在宏福苑工作的兩週期間，都發現上司對他的建議都不予理會，他認為自己無法改變現狀，因此辭職。

