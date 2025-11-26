香港宏福苑嚴重火災 陸委會表達哀悼與慰問

記者郭曉蓓／臺北報導

香港新界大埔「宏福苑大樓」昨日發生嚴重火災事件，造成香港民眾傷亡，且目前仍有2百多人失聯。大陸委員會今（27）日向罹難者表示深切的哀悼，也向受災民眾表達最誠摯的關懷與慰問。

陸委會表示，臺灣與香港往來密切，我政府及社會對於此一事故都感到非常震驚與悲痛。願逝者安息，傷者早日康復，救災工作順利；並期盼香港社會平安，受災民眾早日重建家園。

另根據我駐港辦事處通報，目前尚無我國人受到影響，將持續密切關注，提供急難救助。