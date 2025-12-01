香港宏福苑大夥罹難人數再攀高！151死 39具遺體身分待確認

編譯林浩博／綜合報導

據港媒《香港01》12月1日下午的快訊，香港77年來最慘重的宏福苑大火，罹難人數再增為151人，當中39具遺體的身分尚待確認。

11月26日的香港宏福苑大火，截至12月1日下午，罹難人數升至151人。（圖／翻攝自X平台 @galileocheng）

據香港警方表示，宏福苑社區遭燒毀的七棟公寓大廈當中，過去五天完成了對宏仁、宏道、宏建、宏泰、宏盛這五棟大廈的搜索，今早則啟動了對宏昌、宏新兩棟大廈的搜索。宏昌閣已發現８具遺體，包括先前消防隊發現的3具，因此是先發現5具，部分已被燒成灰燼。宏新閣目前並未發現遺體。

最新死亡人數已增至151人，104名死者身分已確認，但尚有39名死者尚待辨認。

