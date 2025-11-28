香港宏福苑大火「關詩敏外婆家就在那」 透過社群不捨發聲

香港大埔區的「宏福苑」發生大火，目前為止罹難人數已經到94人，不少人都希望天佑香港，預計在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，也取消紅毯，僅有典禮的直播，希望低調進行，而歌手關詩敏的外婆家就在「宏福苑」，她也難過的在社群發聲。

關詩敏的媽媽是香港人，她小時候記憶中的外婆家，就是被大火吞噬的「宏福苑」，她難過的在IG寫著「太無力了，只能透過直播，眼睜睜看著這個承載著我對外婆記憶的家，在熊熊大火中燃燒。」她也難過的向所有罹難者、傷者以及失去家園的人們，致以最深切的慰問。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導