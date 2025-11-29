香港宏福苑大火仍有150人失聯

（中央社台北29日電）香港警方通報，截至今天下午3時，宏福苑大火共有128人死亡、83人受傷。原本294人失聯，已連絡到144人確認安全，目前仍有150人失聯。

宏福苑共有7座大樓失火，警方今天動員600名鑑識人員進入宏仁閣及宏道閣並完成搜索工作，沒有發現遺體。因為較早起火的宏昌閣及宏泰閣仍未展開搜索，保守估計需要3至4週才能確認死傷人數。

綜合星島頭條網、香港電台報導，香港警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢下午在記者會作以上表示。

曾淑賢指出，截至下午3時，共有128人死亡、83人受傷，綜合多番排查及現場搜救人員資料，證實84名死者及37名傷者為報失人士，44名死者有待遺體辨認，警方陸續通知家屬以作遺體初步認領程序。

宏福苑大火共接獲294起人員報失。曾淑賢說，截至目前，已聯絡到144人，得知他們安全，但有150名市民仍然失聯，而當中100人的資料較零碎，例如多年沒聯絡，只知對方的暱稱。

香港民政及青年事務局長麥美娟表示，截至下午3時，特區政府成立「大埔宏福苑援助基金」已收到外界的捐款達港幣8億元（下同，約新台幣32億元），連同政府投入3億元的啟動資金，基金至今約有11億元，協助居民及支持各項相關工作。另外，截至下午3時30分，929戶已獲發1萬元應急錢，受災租戶也可申領應急錢及津貼。

據報導，港警災難遇害者辨認組（DVIU）昨天起進入火災封鎖線內，搜索是否有人體殘肢、屍體或骨灰，以死者身邊物件、身體特徵及DNA等，協助確認遺體身份。

香港政府成立跨部門調查專組，專組成員包括來自警務處、屋宇署、機電工程署、房屋局轄下的獨立審查組、勞工處、政府化驗所人員及消防工程專業人士。

跨部門調查專組昨天召開首次會議，會後赴火災現場實地視察。調查方向主要分為兩方面，第一為調查火警起因及蔓延的原因；第二是火警導致大量死傷者的成因。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1141129