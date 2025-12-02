香港宏福苑大火假募款網站 詐騙中國女被逮

▲香港宏福苑大火死亡人數已增至156人，另有30人仍然失聯。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港政府今天表示，宏福苑大火死亡人數已增至156人，另有30人仍然失聯。大火後亂象不斷，港警逮獲一名中國女子，涉及網路詐騙，假冒社福機構網站引誘市民捐款，被警方逮捕。

根據港媒明報報導，香港警方發現，有人藉大埔宏福苑五級火災詐騙。灣仔警方表示，昨日拘捕一名與詐騙網站有關的27歲持雙程證（往來港澳通行證）的27歲中國籍女子。

警方在11月29日收到舉報，指網路社出現假冒香港社福機構的網頁，企圖以火災支援基金名義誘使市民捐款，警方獲報後即時移除該網頁，並聯絡相關銀行即時停止與案件有關的帳戶運作，暫時沒有收到有市民因該網頁被詐騙。

警方1日拘捕一名27歲中國女子，是該詐騙網頁使用的魁儡戶持有人，女子稱自己無業，現正扣留調查中，不排除有更多人被捕。

灣仔警區助理指揮官林建達表示，先前有詐騙團夥冒充社福機構、動物支援組織、殉職消防員家屬及義工等，發放釣魚訊息、條碼等假裝募款。呼籲民眾透過官方管道捐款。

