香港宏福苑大火全紀錄 家屬急哭寫紙板尋親

香港宏福苑大火，至今已釀成至少65死70傷，和上百人失蹤，從昨天(26號)下午2點多爆發的大火，一路延燒到今天，雖然火勢大多獲得控制，卻還是有部分位置，重新竄出火舌，香港特首李家超宣布，取消所有政府的慶祝活動，全力聚焦救災。

香港宏福苑住宅區於26日下午爆發嚴重火災，已造成55人死亡，超過百人失蹤，成為近年香港最嚴重的火災事件。這場大火從26日下午2點多開始，迅速蔓延至整個住宅群中的7棟大樓，持續燃燒超過24小時。雖然消防人員全力撲救，部分火勢已獲控制，但27日傍晚仍有多處重新竄出火舌。香港特首李家超宣布取消所有政府慶祝活動，全力投入救災工作。

這場火災最初於26日下午2點51分在宏福苑住宅群被通報，火勢從宏昌閣的棚架開始竄燒，情況迅速惡化。香港消防處在3點02分將火警升為3級，半小時後升為4級，晚上6點22分再次升級為5級火警。大火如巨型煙囪般從棚架間竄出，濃煙遠至馬鞍山及吐露港公路都清晰可見，現場幾乎每一扇窗都能看到烈焰。

宏福苑居民Harry Cheung表示，他在下午2點45分左右聽到一聲很大的巨響，往外看時發現遠處第五座已起火。另一名住戶葉先生描述火勢蔓延的情況，火焰從一棟彈到另一棟，整個宏泰閣都著火了，而且沒有聽到明顯的警鈴聲。

這起大火讓國際媒體聯想到2017年造成72人死亡的倫敦格蘭菲塔火災，但香港這次的火勢規模約為當時的7倍。CNN資深國際特派Ivan Watson表示，八棟大樓中有七棟著火，他無法想像有任何方法能夠接近大樓上層。

火災造成許多居民與家人失聯。一名宏昌閣住戶家屬透露，失聯的親人曾表示家中煙霧很大，頂不住快要暈了，之後就再無消息。這位家屬不斷求救，但始終未能得到幫助。

前香港區議員Michael Mo表示，人們都非常害怕並被告知做好最壞準備，因為地面消防員一度表示由於高溫無法超過五樓。香港消防處副處長陳慶勇指出，現場有個別樓層火勢非常猛烈，溫度非常高。

許多居民寧可裹著棉被露宿街頭等待，只希望第一時間獲得失蹤親人的消息。一名居民李先生分享了與受困妻子的通訊紀錄，妻子嘗試逃生但樓梯已滿布濃煙而無法離開，所幸後來成功獲救。然而，許多倖存者已經無家可歸，失去了所有家當。

香港已緊急為災民設立臨時庇護所，大埔區居民也紛紛送上援助物資。香港特首李家超宣布將向每戶災民派發10000港元的應急資金。香港消防處副處長黃嘉榮強調救援工作持續進行，不會放棄一絲希望，消防人員正一層一層小心翼翼地抵抗高溫進行搜救。

居民懷疑外牆整修的棚網缺乏阻燃功能，且火警發生時沒有警鈴聲響起，希望有關當局能徹底調查，還給災民一個公道。

