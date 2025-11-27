香港宏福苑大火凸顯防火漏洞！竹鷹架成本僅鋼製十分之一 專家示警台灣工地恐藏相同風險

香港宏福苑發生大規模火警，火勢延燒超過 17 小時，釀成重大死傷，現場可見濃煙與建築損毀情形。（圖／達志／美聯社）

香港新界大埔區的宏福苑在 11 月 26 日清晨發生重大火警，火勢延燒超過 17 小時，造成嚴重死傷，一名消防員在救援行動中不幸殉職。這起災難也引發台灣建築界關注，尤其針對香港仍普遍使用竹製鷹架，引發對其安全性的討論。據了解，竹鷹架價格相對低廉，僅為台灣鋼製鷹架的約十分之一，施工成本明顯較低。

根據《ETtoday新聞雲》報導，建築安全履歷協會創會理事長戴雲發指出，香港地形以山坡為主，市區空間狹小，建築高度與密度遠高於台灣。相較之下，竹製鷹架因具高度彈性，能靈活因應複雜地形，成為當地施工的主要方式。

儘管全球已逐步朝向金屬鷹架發展，香港仍持續使用竹材，並有意將其列入文化遺產保存。戴雲發指出，竹鷹架價格相對低廉，僅為台灣鋼製鷹架的約十分之一，施工成本明顯較低。另外，火警發生後，有部分焦點轉向施工現場的防護網材質。戴雲發說明，香港針對工地使用的塑膠帆布與防護網有防火要求，需具備阻燃性能，並經過認可測試。

此次火警若起於火苗接觸易燃網材，雖乾燥竹材不易自燃，但一旦引燃仍可能迅速擴大火勢。戴雲發表示，材料若無阻燃處理，仍可能成為火災傳播途徑。針對台灣現況，戴雲發補充，儘管台灣工地火警時有所聞，但多非直接由鷹架或防護網引起。

戴雲發表示，台灣現行對鷹架防護網已有明確規範，內容涵蓋材質、設置方式與維護檢查。例如，防護網應使用 20 號以上鍍鋅鐵絲網、直徑 1.3 公釐以上的尼龍網（網格不得大於 15 毫米），或具防塵功能的防塵網或布，並確保能涵蓋勞工墜落的拋物線範圍。高度超過 1.5 公尺的網面，還需適度向外延伸以強化保護。

不過，戴雲發也指出目前台灣規範主要著重於防墜落、防塵與降噪，對防火尚未有明確規定。若遇焊接火花或電線走火等狀況，未經阻燃處理的防護網材質仍可能助長火勢。他建議，主管機關應審慎評估將防火性能納入防護網強制規範，以強化工地安全，避免災害重演。

