香港宏福苑大火增至128死200失聯

香港大埔宏福苑大火死亡人數已增至一百二十八人，香港大部分報章的報頭及標題二十八日套黑，以示哀悼。 （中央社）

香港大埔宏福苑社區大火進入第三天，死亡人數上升到一百二十八人，約有二百人失聯。香港大部分報章的報頭及標題二十八日套黑，以示哀悼。專家分析指出，這次災情無可避免將重擊港府民望。

目前大火已大致撲滅，消防員仍在搜尋死傷者及失聯者，不排除死亡人數會有所增加。

英國廣播公司（ＢＢＣ）引述香港當局的說法表示，大火最猛烈時溫度高達攝氏五百度，由於高溫影響，火勢在部分地點被撲滅後又再度燃起。他們確認所有火勢已於二十八日上午十時十八分撲滅。

當局表示，起火大樓內的警報裝置未有效運作。相關單位檢查了八棟大樓的火災警報器，發現這些裝置都未能有效運作。

香港經濟日報並發表社評表示，大火肇因仍在調查中，警方懷疑承包商使用不符合防火標準的物料所致，政府除了即時加強巡查，還要對涉事者追責，並檢視法規是否有漏洞並作出糾正。

香港理工大學香港專上學院講師陳偉強接受新加坡聯合早報訪問時則表示，這起火災有可能是百年來香港最嚴重的火災之一。由於宏福苑外圍的維修工程涉嫌使用違規物料，導致大火一發不可收拾，許多港人都質疑政府相關部門巡查時未能發現問題，存在失責問題。

報導引述陳偉強分析，「這件事無可避免將會對本屆特區政府的民望帶來重大的打擊。至於是否有官員要下台，就要視乎政府如何考慮和處理了」。

陳偉強指出，香港進行維修工程一直是使用竹架搭棚，容易引發「火燒連環船」之災。