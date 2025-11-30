香港宏福苑大火增至146死 港民淚崩獻花

香港宏福苑大火災情慘重，死亡人數已從128人增至146人，目前仍有40多人下落不明。警方兩度進入火場搜查，在宏盛閣的房間、樓梯、走廊以及天台等處陸續發現罹難者遺體。隨著火勢受控，警方持續進行現場鑑識工作，但由於火場環境惡劣，遺體大多被燒至焦黑，身分辨認工作困難。家屬們悲痛獻花，面對焦黑的大樓，眼淚不斷流下。

香港宏福苑大火增至146，港民淚崩獻花。（圖片 / 達志影像美聯社）

一位罹難者家屬表示，所有的回憶都消失了，這一切都是因為那些人，他無法接受，所以今天和父親及家人一起來獻花。警消人員穿著防護衣進入火場搜索，在宏盛閣的房間、樓梯、走廊以及天台分別尋獲遺體，使死亡人數從128名增加至146名，目前仍有40多人失聯。

警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢表示，截至當天下午4點，最新的遇難者人數已來到146人，不排除死亡人數還會上升。曾淑賢解釋，前一天報告的受傷人數是83人，但其中有4人隨後在醫院被證實死亡，所以實際的受傷人數是79人。

死亡人數之所以突然暴增，是因為一開始消防的主要任務是尋找倖存者，直到30日才開始將遺體搬出。由於遺體大多被燒到焦黑，身分需要一一確認。曾淑賢進一步說明，到目前為止，已成功聯絡了159人並確認他們都是安全的，另外還有92名死者和37名傷者被確認是此前被通報失蹤的人士。目前還有54具遺體有待辨認。由於火場環境相當惡劣，可能還存在風險，因此現場尚未解封。當局承諾會盡快完成所有調查工作，以釐清火災原因及確認所有罹難者身分。

