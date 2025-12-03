香港宏福苑大火增至159死最小1歲、最高齡97歲 31人失聯

香港新界大埔「宏福苑」大樓大火，延燒社區多棟大樓，造成嚴重死傷。

香港新界大埔區集合住宅區「宏福苑」26日發生嚴重火災，造成大量死傷，死亡人數增加至159人，罹難者年齡最小1歲、最高齡97歲，包括一名37歲消防員。其中140具遺體已由家屬確認身份，另外19具遺體仍有待確認。

綜合香港媒體報導，香港大埔宏福苑外部搭建的竹棚26日下午2點多突然起火，猛烈火勢在強風助燃下迅速蔓延，整棟大樓瞬間被火舌吞噬，同天晚上火勢波及附近「宏泰閣」、「宏新閣」等6棟住居大樓，導致共7棟高樓陷入火海，釀成慘重傷亡。

香港警方宣布完成宏福苑全部7幢起火大廈的搜索，再尋獲多3具遺體，令死亡人數增至159人，年齡最小1歲、最高齡97歲。查詢庇護中心、管業處及核對出入境紀錄等後，目前有31人仍然失聯。較早前錄得的79名傷者，當中42人已出院，37人仍留院，其中4人危殆、9人嚴重，餘下24人情況穩定。

外傭方面，確認10名外傭死亡，包括9名印尼女傭及1名菲律賓女傭，另有5名外傭受傷，當局會與所屬駐港總領事館聯絡受害者海外家屬，作出一切可行的跟進及支援。這起火警是香港自1948年石塘咀永安公司倉庫大火176死以來最嚴重火災，震驚國際社會。