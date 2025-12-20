香港宏福苑大火增至161人亡 1遺體發現2夫婦DNA

（中央社台北20日電）綜合港媒報導，香港宏福苑社區大火罹難人數增至161人，警方之前在現場尋獲160具遺體，經科學鑑定後，在其中一具遺體上發現另一人的DNA，證實為一對夫婦。

位於新界的宏福苑社區11月26日發生香港數十年來最致命火災，綜合官方香港電台等港媒報導，香港警務處處長周一鳴今天告訴媒體，宏福苑火災的死亡人數增至161人。

周一鳴解釋，警方之前在現場找到160具遺體，經科學鑑定後，在其中一具遺體上再發現另一人的DNA，證實為一對夫婦。

他指出，隨着鑑定的持續進行，不排除死亡人數進一步增加。

宏福苑大火涉及大樓裝修工程違規，港府發展局局長甯漢豪今天表示，政府對於工程業界違規人士並不寬鬆，去年啟動的建築物條例修訂已建議對違規者加強懲處，由目前的最高罰款港幣100萬元、監禁3年，大幅提高至罰款1000萬元、監禁3年，同時可同步施加紀律處分。

她並表示，港府將再檢視建築物條例修訂是否仍有不足，目標是明年上半年將條例草案提交立法會。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1141220