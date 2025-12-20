香港宏福苑大火增至161死！ 一遺體發現「1對夫婦DNA」

香港宏福苑社區大火罹難人數增至161人。(AP)

香港宏福苑五級大火事發將近1個月，調查及DNA檢測工作仍在進行。香港執法部門今（20日）證實，經DNA鑑定後，於一具遺體檢驗出一對夫婦的DNA，死亡人數從160人增至161人。同時，之前未能確認的6名失聯者身分已全數釐清，其中5人死於火災、1人於火災前兩年已離世。

香港宏福苑社區11月26日發生致命火災，造成逾百人離世，事發將近1個月，調查及DNA檢測工作仍在進行，部分遺體因受損嚴重難以辨識，更有遇難者因長時間灼燒而化為灰燼。綜合港媒報導，香港執法部門今（20日）在大埔宏福苑火災案件記者會上宣布最新鑑定結果，在已發現的160具遺骸中，其中一具經科學鑑證後，檢驗出一對夫婦的DNA，火災死亡人數調整至161人。

香港警務處處長周一鳴表示，之前的6個失蹤個案已全部確認身分，其中5人在火災中遇難，其餘1人則是在火災發生前兩年已經離世，至此所有失聯個案已結案，警方也結束相關查詢程序。

此外，周一鳴指出，警方也特別關切參與災難遇害者辨認組（DVIU）人員的心理狀況，雖然較少處理大型災後應變，但警方每日皆安排臨床心理學家與現場人員對話交流，以確保同仁心理健康。

至於大樓外牆的棚網及棚架拆除工作，報導指出，目前7棟燃燒的大樓中，只有4棟開始拆除，考量到安全問題，不能全部同時進行，且警方還需要繼續檢取相關證物，所以暫時無法確定何時能完成。





