香港宏福苑大火增至44死 警方逮捕3名涉案男子

香港新界大埔「宏福苑社區」26日下午爆發大火，延燒社區多棟大樓，目前火勢仍未撲滅，已造成至少44人死亡、45人情況危急、279人下落不明。

多家香港媒體報導，警方已經以過失殺人逮捕了3名男子，他們被指控涉及這起26日下午在新界大埔發生的火災。截至今天(27日)凌晨，火勢尚未撲滅，救援工作仍在進行中。

英國廣播公司(BBC)27日凌晨引述香港官員，罹難人數已增加至44人死亡， 並有45人情況危急，279人下落不明。

火勢蔓延至社區8棟大樓中的7棟。香港當局表示，由於火勢蔓延的速度相當罕見，調查人員將調查包括建築物外牆材料是否符合防火標準在內的各種因素。消防處處長楊恩健表示，消防員已發現易燃的泡棉板。

官員指出，起火點位於其中一棟32層大樓的外部鷹架，隨後蔓延至大樓內部，並波及附近建築，風勢可能助長了火勢。

根據央視報導，中國國家主席習近平26日對殉職消防員表示哀悼，也向罹難者家屬表示慰問。並敦促努力減少人員傷亡和財產損失。

香港特首李家超表示，政府將優先處理這場火災，將暫停12月7日立法會選舉的公開活動。但他沒有透露選舉是否會延期，但表示將在「幾天後」做出決定。

香港消防單位指出，在午夜過後不久，有3棟大樓的火勢「獲得了控制」。