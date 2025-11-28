香港宏福苑大火增至94死 當局擬今早爆破搜索

從燒焦了的大樓外，看見裡頭黑漆漆的住家窗戶，有消防員進入，用手電筒照明搜索。當局表示，死傷者主要集中在宏昌閣和宏泰閣，這2座大樓當時的火勢比較猛烈，生還者則分布在不同大樓中。

香港消防處副處長陳慶勇說明，「我們目前持續針對4個，目前仍有火勢的單位（住戶）灌救，同時也在7座大樓多個單位，持續將零星火勢撲滅。接下來將展開的是搜救行動，我們會針對現有的25件求助個案進行搜救，同時我們將盡可能地強行破門，進入7座大樓的所有單位，確保沒有其他可能的傷亡者。」

這是香港自1962年以來最慘重的祝融之災，也是近17年來的首場5級大火。包含殉職的消防人員在內重大死傷，不少居民不斷進入臨時庇護中心尋找失聯親人，有媽媽得知嬰孩在大火中殞命，痛不欲生。

宏福苑住戶家屬崇恩表示，「如果臉部已經無法辨識，這個人物品可提供辨識。」

附近多間社區會堂、體育館等開放作臨時庇護中心，也有受災戶選擇在商場內打地鋪過夜。

受災戶林先生表示，「我拿了一些盥洗後要換的內衣褲用品，我不需要食物。」

當局目前共設有8個安置中心，收容約900居民。行政長官李家超表示，成立大埔宏福苑的援助基金，一筆3億港元的援助。

目前確切起火原因正在調查，維修工程承包公司的2名董事與1名工程顧問，已遭警方以涉嫌誤殺罪名拘捕。

