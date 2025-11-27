香港宏福苑大火增至94死 預計今早將完成7大樓爆破

香港大埔宏福苑社區惡火，迄今已釀94人身亡。（圖／達志／美聯社）

香港大埔宏福苑社區於11月26日發生五級大火，7棟大樓慘遭祝融，截至今（28）日上午6時，死亡人數上升到94人，仍有逾200人失聯。當地消防表示，目前滅火行動已大致完成，預估火勢很快能完全撲滅，計畫在今早9點完成7棟大樓爆破。

綜合媒體報導，宏福苑宏昌閣外牆的棚架在26日下午2時51分失火，受強風影響，火勢迅速蔓延至多棟大樓。據悉，宏福苑有共8棟大樓，均為31層樓高，共容納1984戶、超過4000名居民，有多名目擊者透露，濃煙從宏昌閣外牆竹棚竄出，火勢向上延燒，並波及周邊大樓。

當地消防指出，滅火行動已大致完成，除了部分建築仍在撲救外，其他都在進行灑水降溫，防止死灰復燃，火勢預計很快就能完全撲滅。消防人員也正處理25件求助個案，同時對7大樓進行爆破，以確保無人受困，預估今早9時會完成。

報導指出，消防人員在救災時，發現現場出現保麗龍，目前當局仍在調查起火原因。港府也已依過失致死罪嫌拘捕3名與涉案營造公司有關人士，廉政公署則成立專案小組，對是否涉及貪瀆展開調查。

至於幾棟大樓何時會解封，還要等待火警和消防系統進一步調查。

