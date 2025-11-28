香港宏福苑大火多人下落不明 消防展開7大樓逐戶搜救

滅火行動雖然已經大致完成，大樓仍可見灰煙竄出，香港大埔宏福苑大火延燒超過1天，消防處表示，目前撲滅明火的工作已接近完成，接下來的重點，是進入7棟受災大樓的每一層、每一戶，確認沒有任何傷者或遺體被遺漏。

為了減少結構風險、讓搜救人員和搜救犬更快進入，工程人員28日清晨開始，以受控爆破方式，也就是逐戶破門搜尋，敲開多處牆體和門框，希望在黃金時間內再找到生還者，但之後有遺體被抬出，也有消防員出現身體不適。

宏福苑居民郭先生表示，「希望可以在大樓裡找到更多生還者，我覺得他們已經盡了最大努力，消防員真的幫很多忙，這是一場沒有人希望發生的可怕災難。」

大火發生後，周邊大樓居民緊急撤離，有人被安置在社區中心與學校，也有不少住戶選擇到附近商場借宿；走道和店門口鋪滿臨時床墊和簡單行李，鞋子、毯子排在一旁，大家守在手機前等待最新消息，擔心火勢再度蔓延、或是再也回不了家。

港府宣布，將動用緊急基金協助受災家庭，支付臨時住宿和生活費用；同時全面檢查全港正在進行維修的大樓工程，檢討竹棚鷹架與防護網的防火安全。

面對近80年來最嚴重的火災，不少市民表示，雖然面對困境，但只要大家互相扶持，「一方有難、八方支援」，是這座城市最珍貴的力量。

宏福苑居民陳安然表示，「看到這麼多東西我真的很感動，這些衣服今晚就能派上用場。」

志工鄧先生則指出，「香港人很堅強，也充滿愛心，事情一發生，各區的人立刻呼籲，把各種物資送來這裡。」

消防單位接下來還要面對艱難的搜救與調查，對於失去家園的居民來說，如何在瓦礫與灰燼之間重建生活，將是一場更長、更辛苦的考驗。