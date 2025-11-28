香港宏福苑大火大致撲滅 消防將進行爆破並搜索

（中央社台北28日電）香港消防處副處長（行動）陳慶勇今天凌晨1時許表示，宏福苑滅火行動已大致完成，消防會爆破7座大廈內的所有住宅，進入搜索確保沒有人被困。

宏福苑共有8座大樓，當中7座大樓26日發生大火。綜合香港明報等港媒報導，陳慶勇表示，宏福苑的滅火行動已大致完成，但有部分地方火勢重燃，消防會繼續在火場不同地方灑水降溫，預計火勢在晚間完全熄滅。

陳慶勇表示，消防會處理餘下25宗求助個案，部分個案在大樓較高層位置。消防會爆破發生火災的7座大樓的所有單位，進入單位內搜索確保沒有人被困，預計行動於今天早上完成。目前大部分死者集中於首先起火的宏昌閣及鄰近的宏泰閣，不同大樓都有生還者被發現。

宏福苑大火的死亡人數不斷增加，香港消防處表示，截至今早6時，火災共造成94人死亡，當中一人為消防員。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1141128