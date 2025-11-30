香港宏福苑大火奪命增至146人 死亡人數恐持續攀升

即時中心／林韋慈報導

今（30）日下午香港警方召開記者會表示，宏福苑大火死亡人數上升至146名，不排除人數更高，並且現場滿目瘡痍，遺體狀況極糟。昨公布的受傷人數中因有4人死亡，所以降低至79人。

根據香港警方表示，現場滿目瘡痍，坍落的棚架與冷氣機散落各處，環境尚不適合任何人進入。消防人員到場後立即以救援生命為第一優先，迅速進入建物內部搜尋受困者。由於火勢猛烈，遺體經過燃燒的狀態不宜對外描述，因此相關單位也未公開具體細節。

關於死傷人數，警方表示，災難遇害者辨認組（DVIU）發現的遺體數量為30具遺體，昨日的受傷人數中，83人中有4人過世，所以現在傷者為79人。目前共有54具遺體等待進一步辨識。失蹤人數則159人安全，有100人無法再連絡。

