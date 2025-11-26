香港宏福苑大火奪命關鍵6分鐘「從底燒到頂」完整時間軸曝

國際中心／綜合報導

香港宏福苑大火，火勢吞沒多棟高樓。（圖／翻攝自X平台 @upuknews1）

香港大埔宏福苑高樓住宅昨（26）日下午發生大火，火勢從高樓外牆棚架迅速蔓延，波及周邊宏泰閣等多幢建築，延燒到今（27）日凌晨火勢才逐步受到控制，卻已造成36死、279人失聯。據了解，這起火警最初是從宏昌閣外牆鷹架冒出火光與大量黑煙，短短幾分鐘內就從底部往上燃燒，讓整棟大樓迅速燒成火柱。

根據《明報》報導，香港大埔宏福苑於26日下午14時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，消防人員獲報到場隨即進行撲救，起初僅出動兩條水線與兩組配備空氣呼吸器的消防隊員前往，沒想到，火勢在短短6分鐘內就迅速向上竄燒，於14時57分就蔓延到4樓。

報導指出，消防單位於15時02分將火警升為三級，15時34分再升為四級，當晚18時22分升級為最嚴重的五級火警（現場火勢完全失去控制而且迅速蔓延），且大火還延燒到宏泰閣及宏新閣等大樓。據悉，現場頻繁傳出爆炸聲，有多名居民求助，稱未能逃生。

根據《香港01》報導，消防人員滅火時，發現大廈外牆的保護網、防火布、塑膠布蔓延速度比合規物料遠遠的猛烈、蔓延得快，實屬「不尋常」；而沒被波及的大廈外牆上一些窗的通風位置則貼有發泡膠板，而發泡膠板遇熱時，也更易蔓延，也非常不正常。對此，鄧炳強指會向刑事方向調查。

