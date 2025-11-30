香港宏福苑大火奪命 民眾排隊獻花悼念

民眾帶著鮮花、玩具和卡片，來到香港宏福苑大樓的對面公園，為罹難者和傷者哀悼，排隊人龍長達1.5公里。民眾說:「希望家屬好好保重身體，好好的生活，繼續活下去，一看到就忍不住想哭，覺得好痛心，看到小孩那麼小。」

民眾說:「對這次受災家屬的一個支持，希望死者家屬以及受災家屬，有一個堅強的心。」宏福苑大火，奪走至少146人的生命，民眾不捨前來哀悼，在綿延數百公尺的悼念隊伍中，不時傳來陣陣的啜泣聲。

還有不少外籍雇傭，也在這場火災中喪命或失蹤。數百名外傭出席哀悼會，悼念在宏福苑大火離世的外傭，由神職人員帶領他們唱詩、讀經。

廣告 廣告

民眾齊聚宏福苑旁的公園獻花哀悼，排隊人龍長達數百公尺。（圖／達志影像美聯社）

但令人沮喪的是，即便大難不死的外傭，現在得面對失去身份證等重要文件，服務地址也不再有效，甚至雇主下落不明的問題。

香港大學法律講師 何珮芝說:「我相信有好多人，不是很肯定他們的合約是否可以延續，當然僱主不介意與他們一起面對困難，但僱主到底有沒有能力可繼續聘用他們，或沒有能力可以幫他們尋找一個棲息所。」災後第4天，民眾齊聚傷心地，願逝者能早日安息。

更多 TVBS 報導

香港大火／69歲工人救火喪命！家屬苦等20小時痛問：工人不被同情嗎

「香港還能守護孩子嗎？」宏福苑大火揭安全隱憂 母含淚訴心聲

宏福苑大火釀146死79傷！災難辨認專業隊採集指紋DNA 家屬淚崩苦等親人消息

香港大火／領補助+證件花7小時 港災民：還要多次填表

