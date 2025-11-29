香港宏福苑大火奪百人性命 蔡正元點出「大樓結構關鍵」
香港大埔社區26日發生嚴重火警事故。當日上午，位於宏福苑的高樓住宅突傳五級火警，火勢一路延燒逾43小時未完全撲滅，截至目前已造成128人死亡，另有200人失蹤，現場搜救與火災調查工作仍在持續進行。對此，前立委蔡正元28日就表示，關鍵在於火災發生前的預先逃生規劃與消防緩衝系統設計並不理想，這也與宏福苑的老舊社區背景有可能相關。
大陸官方消防指出，此次火災屬於特殊的「自外向內型火災」，最大特點為「每個房間都起火，建築內外均處於燃燒狀態」，顯示火勢並非單一樓層擴散，而是內外同步、多點燃燒，形成極端複雜的火場情況，搶救難度大幅提升。
蔡正元28日在中天節目《頭條開講》中表示，高樓工程與消防管理本是一門非常精密的學問，他回顧過去觀察指出，香港工地在興建管理上，無論是整潔程度、工人進出的秩序、動線規劃與現場管理，相較其他亞洲城市仍有明顯落差。他指出，雖然工地都會圍擋，但香港工地內部的整體管理與秩序維持並不理想，「比起上海、東京、台北都差一截」。
蔡正元表示，此次火警起火點很明顯是從外牆鷹架開始延伸燃燒，外牆鷹架如何接觸火苗、為何火勢會如此猛烈且難以迅速撲滅，仍待調查釐清。他也提到，即便沒有外牆泡棉等材料，鷹架與建築本身仍然會燃燒，但關鍵在於火災發生前的預先逃生規劃與消防緩衝系統設計並不理想，這也與宏福苑的老舊社區背景有可能相關。
蔡正元更表示，現代高樓通常會在屋頂設置蓄水池作為消防最後緩衝環節，提供搶救初期的時間爭取，但香港在此類高樓消防體系與科技運用方面仍顯落後。他指出，大陸大型火場已大量運用無人機進行偵查與打擊火源，但香港消防系統並未跟上。
蔡正元強調，這起慘劇責任追究不應只聚焦施工單位，香港特區政府的消防管理、逃生設計與施工監督系統同樣需要被檢視，「不只施工單位，政府單位也難辭其咎，整套系統都有問題。」
