即時中心／林韋慈報導

香港昨（26）日在新界大埔發生世紀大火，火勢延燒超過24小時。今（27）日早晨，火場驚傳火苗再起，至下午火勢已大致撲滅。最新統計顯示，死亡人數已升至55人，仍有逾200人受困或失聯。港府求助熱線一度被打爆，大批居民只能暫住安置中心，焦急等待失聯家屬狀況。

根據《BBC》報導，這起火災是香港至少63年來最嚴重的致命火警，約900名居民被緊急疏散至臨時庇護所。



一名男子在社區外接受採訪時哽咽表示，受困的是他的太太與她最心愛的貓，「我太太和她最喜歡的貓一起走……現在一切都未知。」他說，下午 3 點接到太太電話得知家中失火，3 點半從公司趕回社區時，火勢已猛烈到無法進入。他不停向消防和救援人員求助，「大概求了十幾次」，只盼能救出家人。



另一名男子則控訴火勢蔓延極快，「十分鐘就燒到整棟樓，濃煙密布，根本來不及反應。」他痛批相關工程與管理單位，「為什麼會讓這種事發生？居民根本無處可逃，他們很多都是被濃煙悶死的。」

廣告 廣告

現在大批居民在安置中心等待，香港民眾也在昨（26）夜捐贈物資，希望能幫助受災災民。





原文出處：快新聞／香港宏福苑大火奪走55條人命 家屬悲痛「她和最愛的貓一起走了」

更多民視新聞報導

美國表態了！賴清德喊1.25兆強化國防獲AIT支持 外交部回應曝光

香港大火釀至少55死！37歲消防員不幸殉職 保安局長痛心慰問

合庫金法說預估台股明年上看29200！房價緩跌 股利考量3面向

