香港宏福苑大火奪近百條人命 分析：考驗北京治理能力

香港宏福苑大火爆發後第3天，消防員仍在搜索受困住戶。路透社



香港週三（11/26）爆發近70年來死傷最嚴重火災，至少94人不幸罹難。有分析指出，這起大火恐引發香港民怨，進一步考驗北京治理能力。

路透社週四（11/27）在一篇分析稿中指出，自香港2019年爆發反送中示威後，北京加強對香港的管制，並透過更改法條，箝制立法院內的民主派聲浪，僅能由「愛國者」競選議員。

報導還說，香港宏福苑的這場大火正值香港下月立法會選舉，以及壹傳媒創辦人黎智英遭審判違反國安法。外界質疑，北京加強管制下的香港是否重視國安重於人民安全？

香港政治學家盧兆興（Sonny Lo）說：「我認為北京非常重視兩大議題：首先，政府該如何處理這場悲劇？其次，此事件會讓香港人民對港府的看法改觀嗎？」

分析認為，香港的高房價向來是引發民怨的主要議題。即便港府近年正加強政治和國安方面的管控，這起悲劇仍可能加劇民眾對政府的不滿。

雖然香港言論近年受到管控，但民眾仍可在網路論壇上發言，而外界也能從網路上的發言評估此災難事件引發民怨的發酵程度。有分析認為，目前大眾對負責維修建築業者的罔顧公安怒火，很可能轉到港府監管不力上。

在香港爆發大火當晚10時，中國國家主席習近平向罹難人員和殉職消防隊員表示哀悼，並要求全力撲滅大火，將傷亡損失降至最低。

4小時後，香港特首李家超舉行記者會強調，港府將對此展開全面調查。而就在李家超記者會結束後約3小時，香港警方宣布逮捕3名建築公司的負責人。

路透社報導指出，香港政府傳統上會對大規模事故展開公開調查，通常是由獨立法官主持。

在香港主權移交中國前的1996年，九龍一棟商業大樓爆發大火奪走41條人命，當時成立獨立調查委員會徹查。當時的調查也催生出新的建築和防火安全法規。

