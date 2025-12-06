香港宏福苑大火奪159命 在台港人自由廣場悼念

（中央社記者李雅雯台北6日電）香港宏福苑五級火災釀成嚴重死傷。在台港人今晚在中正紀念堂自由廣場集會、悼念，與會民眾獻花、摺紙鶴祈福，透過「連儂牆」留言表達哀悼與致意。

在台港人自發性組成香港宏福苑火災台灣悼念關注組，6日晚在中正紀念堂自由廣場舉辦悼念晚會，透過獻花、摺紙鶴、默哀、寫下留言等動作表達對於香港宏福苑大火的關注與哀傷，許多在台港人與會，也有台灣民眾參與。

香港宏福苑火災台灣悼念關注組發言人G對中央社表示，宏福苑大樓型態是每一名香港人再熟悉不過的生活環境，對於這場災難有非常切身的感受，於是在台港人社群自發地發動這場悼念晚會。

G要求匿名受訪。她坦言這與「反送中」運動、香港國安法實施後有關。香港國安收緊環境讓民眾在做政府政策相關評論時偏向以匿名呈現，她說，「除非你先前是（公開的）政治人物或已經決定再也不回香港了」。

G表示，香港政府目前有對承建商等展開動作，不過卻未回應民眾對於成立「獨立調查委員會」的要求，僅僅宣布成立「獨立委員會」，這兩者有很大的不同，後者不具備法定權力，公信力恐較薄弱。

G對於香港政府災後處置感到失望。她說，在反送中運動、香港國安法後，對於香港仍有信心，因為基礎建設、災害管理等治理根基還在；宏福苑火災卻讓人看到「不解決問題本身，先解決提出問題的人」，對於政府不能質疑。

G提到，不能理解親官方媒體發明「以災亂港」一詞，香港人做的救援、提問都很正常，如同台灣人看到花蓮災情會有鏟子超人馳援一樣，這是很基本的人性。

在台港人Jade Yeung表示，小時候前往的教會地點在大埔區，加上有家人住在宏福苑社區附近，對於這場火災非常關注、感到沉重。對於香港政府災後處置感到傷心、憤怒，這種對於政府的不信任感與6年前反送中運動時相同。

悼念晚會現場從晚間6點30分開始，陸續有民眾獻花致意，連儂牆留言區寫滿「要真相」、「正義」、「公道」。悼念晚會晚間7點正式開始，先是透過發言表達哀悼，接著全場默哀3分鐘；主辦單位最後將民眾手折紙鶴黏貼、填滿地上「HK」空心字樣。

根據香港星島日報6日消息，截至5日止，香港宏福苑五級火災釀159人死亡、79人受傷、31人失聯。香港特區政府表示，警察將繼續跟進通報失聯人士個案，盡快確認情況與死傷人數。

香港行政長官李家超5日表示，關於獨立委員會的工作，一定會查明真相、追究責任、推動改革；政府相當重視有效查明真相的方法，更重視高效處理問題，「我希望和被推薦的法官詳細討論細節後，儘快向大家公布」。（編輯：邱國強）1141206